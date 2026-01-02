https://1prime.ru/20260102/finlyandiya-866162375.html
В Финляндии обратились к ООН после теракта Украины в Хорлах
В Финляндии обратились к ООН после теракта Украины в Хорлах - 02.01.2026, ПРАЙМ
В Финляндии обратились к ООН после теракта Украины в Хорлах
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал, чтобы Организация Объединенных наций осудила удар Вооруженных сил Украины по кафе и... | 02.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал, чтобы Организация Объединенных наций осудила удар Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области."ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию", — написал он.Он также подчеркнул, что молчание европейских лидеров касательно этой атаки будет означать их поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
