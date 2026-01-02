Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии обратились к ООН после теракта Украины в Хорлах - 02.01.2026, ПРАЙМ
В Финляндии обратились к ООН после теракта Украины в Хорлах
общество
мировая экономика
херсонская область
финляндия
украина
владимир сальдо
нато
оон
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866157462_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_ed5b108e1a6787b2acb8bfe346d5b566.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал, чтобы Организация Объединенных наций осудила удар Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области."ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию", — написал он.Он также подчеркнул, что молчание европейских лидеров касательно этой атаки будет означать их поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
херсонская область
финляндия
украина
общество , мировая экономика, херсонская область, финляндия, украина, владимир сальдо, нато, оон, всу
Общество , Мировая экономика, Херсонская область, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Владимир Сальдо, НАТО, ООН, ВСУ
В Финляндии обратились к ООН после теракта Украины в Хорлах

Финский политик Мема: ООН должна осудить теракт ВСУ в Хорлах

© РИА Новости . Сергей Мирный
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мирный
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X потребовал, чтобы Организация Объединенных наций осудила удар Вооруженных сил Украины по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области.
"ООН должна осудить атаку на гражданских в Хорлах и занять четкую позицию по этому происшествию", — написал он.
Он также подчеркнул, что молчание европейских лидеров касательно этой атаки будет означать их поддержку и соучастие в противозаконных действиях киевского режима.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
ОбществоМировая экономикаХерсонская областьФИНЛЯНДИЯУКРАИНАВладимир СальдоНАТОООНВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала