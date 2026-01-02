Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США - 02.01.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США - 02.01.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США
Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, рынки находятся в ожидании публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T14:26+0300
2026-01-02T14:26+0300
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, рынки находятся в ожидании публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,41% - до 48 533 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,09%, до 25 733,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,64%, до 6 936,5 пункта. На следующей неделе ожидается публикация статистики по американскому рынку труда. Согласно прогнозам, безработица в декабре снизилась до 4,5% с 4,6% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч. "Рынок ищет направление… Если занятость начнет снижаться каким-либо значимым образом, это будет сигналом того, что рецессия гораздо ближе, чем люди думают", - цитирует агентство Рейтер аналитика Miller Tabak Мэтта Мэйли (Matt Maley). Данные по занятости также могут оказать влияние на ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, аналитики преимущественно закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
14:26 02.01.2026
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании публикации статистики по занятости в США

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, рынки находятся в ожидании публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,41% - до 48 533 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,09%, до 25 733,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 6 936,5 пункта.
На следующей неделе ожидается публикация статистики по американскому рынку труда. Согласно прогнозам, безработица в декабре снизилась до 4,5% с 4,6% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч.
"Рынок ищет направление… Если занятость начнет снижаться каким-либо значимым образом, это будет сигналом того, что рецессия гораздо ближе, чем люди думают", - цитирует агентство Рейтер аналитика Miller Tabak Мэтта Мэйли (Matt Maley).
Данные по занятости также могут оказать влияние на ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, аналитики преимущественно закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
 
