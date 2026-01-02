Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США

https://1prime.ru/20260102/fyuchersy-866161400.html
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, рынки находятся в ожидании публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,41% - до 48 533 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,09%, до 25 733,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 6 936,5 пункта. На следующей неделе ожидается публикация статистики по американскому рынку труда. Согласно прогнозам, безработица в декабре снизилась до 4,5% с 4,6% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч. "Рынок ищет направление… Если занятость начнет снижаться каким-либо значимым образом, это будет сигналом того, что рецессия гораздо ближе, чем люди думают", - цитирует агентство Рейтер аналитика Miller Tabak Мэтта Мэйли (Matt Maley). Данные по занятости также могут оказать влияние на ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, аналитики преимущественно закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
