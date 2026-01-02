https://1prime.ru/20260102/fyuchersy-866161400.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США - 02.01.2026, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожидании статистики по занятости в США

Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, рынки находятся в ожидании публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T14:26+0300

2026-01-02T14:26+0300

2026-01-02T14:26+0300

рынок

сша

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы Уолл-стрит растут в пятницу, рынки находятся в ожидании публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,41% - до 48 533 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,09%, до 25 733,5 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,64%, до 6 936,5 пункта. На следующей неделе ожидается публикация статистики по американскому рынку труда. Согласно прогнозам, безработица в декабре снизилась до 4,5% с 4,6% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч. "Рынок ищет направление… Если занятость начнет снижаться каким-либо значимым образом, это будет сигналом того, что рецессия гораздо ближе, чем люди думают", - цитирует агентство Рейтер аналитика Miller Tabak Мэтта Мэйли (Matt Maley). Данные по занятости также могут оказать влияние на ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, аналитики преимущественно закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, nasdaq composite