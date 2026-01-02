https://1prime.ru/20260102/gaz-866167377.html
Газовые цены в Европе выросли на два процента
Газовые цены в Европе выросли на два процента
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли по итогам первого торгового дня наступившего года на 2% - до 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 348,5 доллара (+1,7%). Ценовой максимум составил 349,5 доллара (+1,9%), ценовой минимум - 343,6 доллара (+0,2%). Последние фьючерсы торговались по 349,5 доллара (+1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, составлявшей 342,8 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% выше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
