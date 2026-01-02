Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы
"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы
Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на 31 декабря 2025 года было на 10,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад, их объем составил 63 миллиарда | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T14:19+0300
2026-01-02T14:24+0300
газ
европа
словакия
венгрия
газпром
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на 31 декабря 2025 года было на 10,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад, их объем составил 63 миллиарда кубометров, обратил внимание "Газпром". "В целом в ПХГ Европы на 31 декабря 2025 года находится 63 миллиардов кубометров газа, что на 10,6 миллиардов кубометров меньше, чем 31 декабря 2024 года", - заявила российская компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). "Газпром" отметил, что в последний день 2025 года уровень запасов в ПХГ Нидерландов составил 48,8%. Менее 60% осталось в хранилищах Словакии и Венгрии - 59,6% и 59,5% соответственно. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован значительно позднее: в Словакии – только 1 февраля, в Венгрии – 20 января."Газпром" напомнил, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность. Компания в конце декабря предупреждала, что быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов.
европа
словакия
венгрия
газ, европа, словакия, венгрия, газпром
Газ, ЕВРОПА, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Газпром
14:19 02.01.2026 (обновлено: 14:24 02.01.2026)
 
"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы

"Газпром": запасы газа в ПХГ Европы на 31 декабря снизились на 10,6 миллиарда кубометров

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на 31 декабря 2025 года было на 10,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад, их объем составил 63 миллиарда кубометров, обратил внимание "Газпром".
"В целом в ПХГ Европы на 31 декабря 2025 года находится 63 миллиардов кубометров газа, что на 10,6 миллиардов кубометров меньше, чем 31 декабря 2024 года", - заявила российская компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
"Газпром" отметил, что в последний день 2025 года уровень запасов в ПХГ Нидерландов составил 48,8%.
Менее 60% осталось в хранилищах Словакии и Венгрии - 59,6% и 59,5% соответственно. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован значительно позднее: в Словакии – только 1 февраля, в Венгрии – 20 января.
"Газпром" напомнил, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность. Компания в конце декабря предупреждала, что быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов.
 
ГазЕВРОПАСЛОВАКИЯВЕНГРИЯГазпром
 
 
