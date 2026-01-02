https://1prime.ru/20260102/gazprom-866161248.html

"Газпром" оценил запасы газа в хранилищах Европы

02.01.2026

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на 31 декабря 2025 года было на 10,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад, их объем составил 63 миллиарда кубометров, обратил внимание "Газпром". "В целом в ПХГ Европы на 31 декабря 2025 года находится 63 миллиардов кубометров газа, что на 10,6 миллиардов кубометров меньше, чем 31 декабря 2024 года", - заявила российская компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). "Газпром" отметил, что в последний день 2025 года уровень запасов в ПХГ Нидерландов составил 48,8%. Менее 60% осталось в хранилищах Словакии и Венгрии - 59,6% и 59,5% соответственно. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован значительно позднее: в Словакии – только 1 февраля, в Венгрии – 20 января."Газпром" напомнил, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность. Компания в конце декабря предупреждала, что быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов.

