"Убивать гражданских". Поступок Германии против России поразил журналиста - 02.01.2026
"Убивать гражданских". Поступок Германии против России поразил журналиста
"Убивать гражданских". Поступок Германии против России поразил журналиста - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Убивать гражданских". Поступок Германии против России поразил журналиста
Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T17:10+0300
2026-01-02T17:10+0300
общество
германия
херсонская область
владимир сальдо
всу
нато
ск рф
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Немцы предоставляют неонацистскому режиму на Украине оружие, деньги и разведданные, чтобы убивать мирных жителей", — написал он.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
германия
херсонская область
украина
17:10 02.01.2026
 
"Убивать гражданских". Поступок Германии против России поразил журналиста

Боуз: ФРГ поставляет Украине оружие для убийства мирных граждан

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Немцы предоставляют неонацистскому режиму на Украине оружие, деньги и разведданные, чтобы убивать мирных жителей", — написал он.
Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
ОбществоГЕРМАНИЯХерсонская областьВладимир СальдоВСУНАТОСК РФУКРАИНА
 
 
