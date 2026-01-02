https://1prime.ru/20260102/germaniya-866162525.html
"Убивать гражданских". Поступок Германии против России поразил журналиста
Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Немцы предоставляют неонацистскому режиму на Украине оружие, деньги и разведданные, чтобы убивать мирных жителей", — написал он.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
