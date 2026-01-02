"Остается страх". В ФРГ пришли в ужас из-за России
Die Zeit: немцы живут в страхе перед вооруженным конфликтом с Россией
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Жители Германии уже почти четыре года обеспокоены возможностью прямого военного конфликта с Россией, пишет Die Zeit со ссылкой на опросы общественного мнения.
"Переговоры по Украине продолжаются без участия Германии. (Американский лидер — Прим. ред.) Дональд Трамп и (президент России — Прим. ред.) Владимир Путин зажимают Владимира Зеленского в переговорные тиски. А немецкая надежда на собственную дипломатическую силу <…> в новом году снова кажется столь же обманчивой, как, возможно, и с самого начала. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением", — говорится в материале.
Отмечается, что, согласно опросам, жители Германии последние четыре года испытывают тревогу по поводу возможной эскалации, однако Берлин все еще не перешел "к реальной военной боеготовности".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры часто обращаются к тактике запугивания общества мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС, и она готова зафиксировать такие гарантии письменно. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять потенциальную угрозу её интересам.
