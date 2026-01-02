Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Остается страх". В ФРГ пришли в ужас из-за России - 02.01.2026
"Остается страх". В ФРГ пришли в ужас из-за России
"Остается страх". В ФРГ пришли в ужас из-за России - 02.01.2026, ПРАЙМ
"Остается страх". В ФРГ пришли в ужас из-за России
Жители Германии уже почти четыре года обеспокоены возможностью прямого военного конфликта с Россией, пишет Die Zeit со ссылкой на опросы общественного... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T19:46+0300
2026-01-02T19:46+0300
германия
москва
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Жители Германии уже почти четыре года обеспокоены возможностью прямого военного конфликта с Россией, пишет Die Zeit со ссылкой на опросы общественного мнения."Переговоры по Украине продолжаются без участия Германии. (Американский лидер — Прим. ред.) Дональд Трамп и (президент России — Прим. ред.) Владимир Путин зажимают Владимира Зеленского в переговорные тиски. А немецкая надежда на собственную дипломатическую силу &lt;…&gt; в новом году снова кажется столь же обманчивой, как, возможно, и с самого начала. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением", — говорится в материале.Отмечается, что, согласно опросам, жители Германии последние четыре года испытывают тревогу по поводу возможной эскалации, однако Берлин все еще не перешел "к реальной военной боеготовности".Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры часто обращаются к тактике запугивания общества мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС, и она готова зафиксировать такие гарантии письменно. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять потенциальную угрозу её интересам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
германия
москва
украина
германия, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес
ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС
19:46 02.01.2026
 
"Остается страх". В ФРГ пришли в ужас из-за России

Die Zeit: немцы живут в страхе перед вооруженным конфликтом с Россией

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Бундестаг . Архивное фото
© fotolia.com / Bernd Leitner
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Жители Германии уже почти четыре года обеспокоены возможностью прямого военного конфликта с Россией, пишет Die Zeit со ссылкой на опросы общественного мнения.

"Переговоры по Украине продолжаются без участия Германии. (Американский лидер — Прим. ред.) Дональд Трамп и (президент России — Прим. ред.) Владимир Путин зажимают Владимира Зеленского в переговорные тиски. А немецкая надежда на собственную дипломатическую силу <…> в новом году снова кажется столь же обманчивой, как, возможно, и с самого начала. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением", — говорится в материале.
Отмечается, что, согласно опросам, жители Германии последние четыре года испытывают тревогу по поводу возможной эскалации, однако Берлин все еще не перешел "к реальной военной боеготовности".

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. Он подчеркнул, что западные лидеры часто обращаются к тактике запугивания общества мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 декабря, что у России нет агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС, и она готова зафиксировать такие гарантии письменно. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут представлять потенциальную угрозу её интересам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГЕРМАНИЯ МОСКВА УКРАИНА Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский НАТО ЕС
 
 
