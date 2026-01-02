https://1prime.ru/20260102/gosdep-866163650.html
В Госдепе выступили с заявлением из-за России
Госдепартамент США продлил срочное предупреждение для граждан, находящихся на территории России, и рекомендовал им немедленно покинуть страну, сообщает Fox News
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент США продлил срочное предупреждение для граждан, находящихся на территории России, и рекомендовал им немедленно покинуть страну, сообщает Fox News со ссылкой на заявление ведомства. "Американским гражданам следует немедленно покинуть Россию", — говорится в публикации.Также подчеркивается, что возможности американских дипломатов оказывать поддержку своим гражданам "значительно ограничены" в связи с уменьшением числа сотрудников. С началом специальной операции в феврале 2022 года посольство США в Москве неоднократно выпускало такие призывы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла подобные действия провокацией.
