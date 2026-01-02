Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдепе выступили с заявлением из-за России - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/gosdep-866163650.html
В Госдепе выступили с заявлением из-за России
В Госдепе выступили с заявлением из-за России - 02.01.2026, ПРАЙМ
В Госдепе выступили с заявлением из-за России
Госдепартамент США продлил срочное предупреждение для граждан, находящихся на территории России, и рекомендовал им немедленно покинуть страну, сообщает Fox News | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T17:23+0300
2026-01-02T17:23+0300
сша
москва
мария захарова
fox news
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент США продлил срочное предупреждение для граждан, находящихся на территории России, и рекомендовал им немедленно покинуть страну, сообщает Fox News со ссылкой на заявление ведомства. "Американским гражданам следует немедленно покинуть Россию", — говорится в публикации.Также подчеркивается, что возможности американских дипломатов оказывать поддержку своим гражданам "значительно ограничены" в связи с уменьшением числа сотрудников. С началом специальной операции в феврале 2022 года посольство США в Москве неоднократно выпускало такие призывы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла подобные действия провокацией.
https://1prime.ru/20260102/ataka-866152988.html
https://1prime.ru/20260102/khorly-866161873.html
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_289:0:2520:1673_1920x0_80_0_0_096729af630be04158b7f07d5a8a0ec7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, мария захарова, fox news, мид
США, МОСКВА, Мария Захарова, Fox News, МИД
17:23 02.01.2026
 
В Госдепе выступили с заявлением из-за России

Fox News: Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть Россию

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Госдепартамент США продлил срочное предупреждение для граждан, находящихся на территории России, и рекомендовал им немедленно покинуть страну, сообщает Fox News со ссылкой на заявление ведомства.
"Американским гражданам следует немедленно покинуть Россию", — говорится в публикации.
Флаги США
В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина
07:42
Также подчеркивается, что возможности американских дипломатов оказывать поддержку своим гражданам "значительно ограничены" в связи с уменьшением числа сотрудников.
С началом специальной операции в феврале 2022 года посольство США в Москве неоднократно выпускало такие призывы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова называла подобные действия провокацией.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Теракт ВСУ в Хорлах вызвал жесткую реакцию в США
15:24
 
СШАМОСКВАМария ЗахароваFox NewsМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала