"Застряли сотни". СМИ раскрыли, что произошло на границе России и Грузии
SHOT: границу между Россией и Грузией закрыли из-за снежного коллапса
Обстановка на границе России и Грузии
Обстановка на границе России и Грузии
© Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Движение на единственном сухопутном переходе между Россией и Грузией перекрыто из-за сильного снегопада, сообщает SHOT.
"Сотни машин застряли на границе России и Грузии — туристы и местные жители не могут проехать из-за снежного коллапса. Сухопутная граница закрыта", — говорится в публикации.
Отмечается, что проезд по маршруту через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыт для всех транспортных средств. Среди застрявших в дорожных заторах есть и россияне, в том числе семейные пары с детьми.
"По словам некоторых туристов, они потеряли деньги, так как забронировали отели и не въехали вовремя", — сообщает SHOT.
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии 30 декабря уведомила россиян о частых случаях отказа во въезде в республику из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. В частности, это касается граждан Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны: Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.
