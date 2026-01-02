https://1prime.ru/20260102/granitsa-866166392.html

"Застряли сотни". СМИ раскрыли, что произошло на границе России и Грузии

Движение на единственном сухопутном переходе между Россией и Грузией перекрыто из-за сильного снегопада, сообщает SHOT."Сотни машин застряли на границе России и

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Движение на единственном сухопутном переходе между Россией и Грузией перекрыто из-за сильного снегопада, сообщает SHOT."Сотни машин застряли на границе России и Грузии — туристы и местные жители не могут проехать из-за снежного коллапса. Сухопутная граница закрыта", — говорится в публикации.Отмечается, что проезд по маршруту через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыт для всех транспортных средств. Среди застрявших в дорожных заторах есть и россияне, в том числе семейные пары с детьми."По словам некоторых туристов, они потеряли деньги, так как забронировали отели и не въехали вовремя", — сообщает SHOT.Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии 30 декабря уведомила россиян о частых случаях отказа во въезде в республику из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. В частности, это касается граждан Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны: Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.

россия, грузия, швейцария, южная осетия