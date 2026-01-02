https://1prime.ru/20260102/idealista-866166245.html

В Испании выросла стоимость аренды жилья

В Испании выросла стоимость аренды жилья - 02.01.2026, ПРАЙМ

В Испании выросла стоимость аренды жилья

Стоимость аренды жилья в Испании по итогам 2025 года выросла на 8,5% в годовом выражении, следует из данных испанского сайта объявлений о недвижимости... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T20:14+0300

2026-01-02T20:14+0300

2026-01-02T20:14+0300

недвижимость

бизнес

испания

мадрид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866165945_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_4233450e9f82c5b400997d9a2e22a343.jpg

МАДРИД, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в Испании по итогам 2025 года выросла на 8,5% в годовом выражении, следует из данных испанского сайта объявлений о недвижимости Idealista. По его данным, средняя цена аренды по стране достигла 14,7 евро за квадратный метр. В Барселоне аренда обходится в среднем в 23,8 евро за квадратный метр, в Мадриде - 22,7 евро, далее следуют Пальма, Сан-Себастьян, Валенсия и Малага. Таким образом, самым дорогим городом для съема жилья в королевстве остается Барселона. Среди крупнейших городов наиболее заметный рост ставок зафиксирован в Мадриде - на 9,7%, а также в Аликанте (8,3%) и Севилье (7%). В Барселоне, несмотря на лидерство по абсолютному уровню цен, рост оказался одним из самых умеренных (1,9%). Ранее оценочная компания Tinsa сообщала, что цены на жилье в Испании в 2025 году ускорили рост и по итогам четвертого квартала увеличились на 13,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2006 года. Так, рост цен зафиксирован во всех автономных сообществах Испании. Однако этот показатель значительно отличается в зависимости от региона: от 1,5% до 19,6%. Самый заметный рост наблюдается в Мадриде (+19,6%), а также в Валенсийском сообществе (+15,9%) и Кантабрии (+15,9%).

https://1prime.ru/20251229/ispaniya-866050663.html

испания

мадрид

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, испания, мадрид