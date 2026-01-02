Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Испании выросла стоимость аренды жилья - 02.01.2026
В Испании выросла стоимость аренды жилья
В Испании выросла стоимость аренды жилья - 02.01.2026, ПРАЙМ
В Испании выросла стоимость аренды жилья
Стоимость аренды жилья в Испании по итогам 2025 года выросла на 8,5% в годовом выражении, следует из данных испанского сайта объявлений о недвижимости... | 02.01.2026, ПРАЙМ
недвижимость
бизнес
испания
мадрид
МАДРИД, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в Испании по итогам 2025 года выросла на 8,5% в годовом выражении, следует из данных испанского сайта объявлений о недвижимости Idealista. По его данным, средняя цена аренды по стране достигла 14,7 евро за квадратный метр. В Барселоне аренда обходится в среднем в 23,8 евро за квадратный метр, в Мадриде - 22,7 евро, далее следуют Пальма, Сан-Себастьян, Валенсия и Малага. Таким образом, самым дорогим городом для съема жилья в королевстве остается Барселона. Среди крупнейших городов наиболее заметный рост ставок зафиксирован в Мадриде - на 9,7%, а также в Аликанте (8,3%) и Севилье (7%). В Барселоне, несмотря на лидерство по абсолютному уровню цен, рост оказался одним из самых умеренных (1,9%). Ранее оценочная компания Tinsa сообщала, что цены на жилье в Испании в 2025 году ускорили рост и по итогам четвертого квартала увеличились на 13,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2006 года. Так, рост цен зафиксирован во всех автономных сообществах Испании. Однако этот показатель значительно отличается в зависимости от региона: от 1,5% до 19,6%. Самый заметный рост наблюдается в Мадриде (+19,6%), а также в Валенсийском сообществе (+15,9%) и Кантабрии (+15,9%).
испания
мадрид
недвижимость, бизнес, испания, мадрид
Недвижимость, Бизнес, ИСПАНИЯ, Мадрид
20:14 02.01.2026
 
В Испании выросла стоимость аренды жилья

Idealista: стоимость аренды жилья в Испании выросла на 8,5% в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Куденко
Вид на Барселону из парка Гуэля
Вид на Барселону из парка Гуэля - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Вид на Барселону из парка Гуэля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МАДРИД, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость аренды жилья в Испании по итогам 2025 года выросла на 8,5% в годовом выражении, следует из данных испанского сайта объявлений о недвижимости Idealista.
По его данным, средняя цена аренды по стране достигла 14,7 евро за квадратный метр. В Барселоне аренда обходится в среднем в 23,8 евро за квадратный метр, в Мадриде - 22,7 евро, далее следуют Пальма, Сан-Себастьян, Валенсия и Малага. Таким образом, самым дорогим городом для съема жилья в королевстве остается Барселона.
Среди крупнейших городов наиболее заметный рост ставок зафиксирован в Мадриде - на 9,7%, а также в Аликанте (8,3%) и Севилье (7%). В Барселоне, несмотря на лидерство по абсолютному уровню цен, рост оказался одним из самых умеренных (1,9%).
Ранее оценочная компания Tinsa сообщала, что цены на жилье в Испании в 2025 году ускорили рост и по итогам четвертого квартала увеличились на 13,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2006 года. Так, рост цен зафиксирован во всех автономных сообществах Испании. Однако этот показатель значительно отличается в зависимости от региона: от 1,5% до 19,6%. Самый заметный рост наблюдается в Мадриде (+19,6%), а также в Валенсийском сообществе (+15,9%) и Кантабрии (+15,9%).
Барселона, Испания
В Испании цены на жилье показали максимальный рост с 2006 года
29 декабря 2025
29 декабря 2025, 18:40
 
НедвижимостьБизнесИСПАНИЯМадрид
 
 
