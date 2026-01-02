https://1prime.ru/20260102/ipoteka-866166513.html

Выдача ипотеки в России сократилась на четверть, оценили в АКРА

2026-01-02T20:29+0300

недвижимость

россия

акра

бизнес

МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России по итогам прошлого года сократились более чем на четверть, составив всего 920 тысяч кредитов, поделилась оценкой с РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Мы оцениваем объем совокупных ипотечных выдач в объеме примерно 4,2 триллиона рублей и в количестве договоров – около 920 тысяч", - сказала она. По итогам 2024 года в России было выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 4,9 триллиона рублей. Если оценка АКРА подтвердится, то количество выдач в прошлом году уменьшилось на 29%, а их объем – на 14%. Согласно данным ЦБ, за одиннадцать месяцев 2025 года россияне оформили чуть менее 802 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 3,6 триллиона рублей.

