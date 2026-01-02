Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выдача ипотеки в России сократилась на четверть, оценили в АКРА - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/ipoteka-866166513.html
Выдача ипотеки в России сократилась на четверть, оценили в АКРА
Выдача ипотеки в России сократилась на четверть, оценили в АКРА - 02.01.2026, ПРАЙМ
Выдача ипотеки в России сократилась на четверть, оценили в АКРА
Выдачи ипотеки в России по итогам прошлого года сократились более чем на четверть, составив всего 920 тысяч кредитов, поделилась оценкой с РИА Новости старший... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T20:29+0300
2026-01-02T20:29+0300
недвижимость
россия
акра
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России по итогам прошлого года сократились более чем на четверть, составив всего 920 тысяч кредитов, поделилась оценкой с РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. "Мы оцениваем объем совокупных ипотечных выдач в объеме примерно 4,2 триллиона рублей и в количестве договоров – около 920 тысяч", - сказала она. По итогам 2024 года в России было выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 4,9 триллиона рублей. Если оценка АКРА подтвердится, то количество выдач в прошлом году уменьшилось на 29%, а их объем – на 14%. Согласно данным ЦБ, за одиннадцать месяцев 2025 года россияне оформили чуть менее 802 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 3,6 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20251230/novostroy-866085718.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, россия, акра, бизнес
Недвижимость, РОССИЯ, АКРА, Бизнес
20:29 02.01.2026
 
Выдача ипотеки в России сократилась на четверть, оценили в АКРА

АКРА: выдачи ипотеки в России по итогам 2025 года сократились более чем на четверть

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Знак процента. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в России по итогам прошлого года сократились более чем на четверть, составив всего 920 тысяч кредитов, поделилась оценкой с РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
"Мы оцениваем объем совокупных ипотечных выдач в объеме примерно 4,2 триллиона рублей и в количестве договоров – около 920 тысяч", - сказала она.
По итогам 2024 года в России было выдано 1,3 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму в 4,9 триллиона рублей. Если оценка АКРА подтвердится, то количество выдач в прошлом году уменьшилось на 29%, а их объем – на 14%.
Согласно данным ЦБ, за одиннадцать месяцев 2025 года россияне оформили чуть менее 802 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 3,6 триллиона рублей.
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Продажи новостроек в России в 2025 году выросли на 6-11%
30 декабря 2025, 16:36
 
НедвижимостьРОССИЯАКРАБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала