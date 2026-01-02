https://1prime.ru/20260102/iran-866149705.html

В Иране протестующие сожгли Коран и попытались напасть на мечеть

2026-01-02T01:00+0300

экономика

мировая экономика

общество

иран

тегеран

сша

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть, передает иранское агентство Tasnim. По его данным, участники протестов в районе Садаф города Хамадан на западе Ирана подожгли Коран и другую религиозную литературу. Ещё одна группа из порядка 20 человек из числа участников беспорядков планировала напасть на мечеть, однако им помешали это сделать. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

2026

