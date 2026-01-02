https://1prime.ru/20260102/iran-866163066.html

В Иране пригрозили нанести удары по базам США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Иран нанесет удары по американским базам и вооруженным силам на Ближнем Востоке, если США предпримут любой агрессивный шаг против исламской республики, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Соединенные Штаты придут на помощь этим людям. "Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага", - написал Галибаф на своей странице в социальной сети X. В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главным поводом для протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.

