АНКАРА, 2 янв— ПРАЙМ. Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной проработки, сообщил РИА Новости турецкий источник. Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются. "Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс. Часть торговли уже ведется в национальных валютах, но в любом случае вопрос требует дальнейшего детального изучения", — отметил собеседник агентства. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
09:15 02.01.2026
 
Источник в Турции назвал решение проблемы с банковскими переводами

Переход на нацвалюты в торговле РФ и Турции может решить проблему платежей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 2 янв— ПРАЙМ. Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной проработки, сообщил РИА Новости турецкий источник.
Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
"Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс. Часть торговли уже ведется в национальных валютах, но в любом случае вопрос требует дальнейшего детального изучения", — отметил собеседник агентства.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ В. Путин на саммите ШОС
Анкара ожидает визит Путина в Турцию в самое ближайшее время
31 декабря 2025, 08:33
 
