Юрист рассказала о штрафах за распитие алкоголя в праздники
Юрист рассказала о штрафах за распитие алкоголя в праздники - 02.01.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о штрафах за распитие алкоголя в праздники
Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - постановкой на учет,... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T05:33+0300
2026-01-02T05:33+0300
2026-01-02T05:33+0300
общество
бизнес
россия
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - постановкой на учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
"Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500-1500 рублей", - сказала юрист.
Глебова добавила, что если алкоголь распивал несовершеннолетний до 16 лет, то ответственность понесут его родители или иные законные представители, которые получат штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.
Кроме того, родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточнила она.
"Сам несовершеннолетний может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних", - заключила Глебова.
общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
Юрист Глебова: пьянство в общественных местах в новогодние праздники грозит штрафом
