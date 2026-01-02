https://1prime.ru/20260102/jurist-866150228.html

Юрист рассказала о штрафах за распитие алкоголя в праздники

Юрист рассказала о штрафах за распитие алкоголя в праздники - 02.01.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала о штрафах за распитие алкоголя в праздники

Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - постановкой на учет,... | 02.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - постановкой на учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова. "Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500-1500 рублей", - сказала юрист. Глебова добавила, что если алкоголь распивал несовершеннолетний до 16 лет, то ответственность понесут его родители или иные законные представители, которые получат штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей. Кроме того, родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточнила она. "Сам несовершеннолетний может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних", - заключила Глебова.

