Минздрав: за жизнь ребенка, пострадавшего при атаке на Хорлы, борются врачи

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Состояние одного ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, крайне тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. "Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кузнецов. Он отметил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

