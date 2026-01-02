Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минздрав: за жизнь ребенка, пострадавшего при атаке на Хорлы, борются врачи - 02.01.2026
Минздрав: за жизнь ребенка, пострадавшего при атаке на Хорлы, борются врачи
Минздрав: за жизнь ребенка, пострадавшего при атаке на Хорлы, борются врачи - 02.01.2026, ПРАЙМ
Минздрав: за жизнь ребенка, пострадавшего при атаке на Хорлы, борются врачи
Состояние одного ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, крайне тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T08:55+0300
2026-01-02T08:55+0300
общество
херсонская область
черное море
рф
владимир сальдо
всу
ск рф
минздрав
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Состояние одного ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, крайне тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. "Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кузнецов. Он отметил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
херсонская область
черное море
рф
Общество , Херсонская область, Черное море, РФ, Владимир Сальдо, ВСУ, СК РФ, Минздрав
08:55 02.01.2026
 
Минздрав: за жизнь ребенка, пострадавшего при атаке на Хорлы, борются врачи

Кузнецов: состояние ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы, крайне тяжелое

© РИА Новости . Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Диагностический медицинский прибор. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Состояние одного ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, крайне тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
"Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кузнецов.
Он отметил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы
ОбществоХерсонская областьЧерное мореРФВладимир СальдоВСУСК РФМинздрав
 
 
