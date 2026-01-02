https://1prime.ru/20260102/khorly-866154397.html
При теракте в Хорлах погибли 27 человек
При теракте в Хорлах погибли 27 человек
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. "В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", - сказала Петренко. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
