При теракте в Хорлах погибли 27 человек

2026-01-02T08:59+0300

общество

херсонская область

рф

черное море

владимир сальдо

всу

ск рф

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. "В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", - сказала Петренко. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.

2026

Новости

ru-RU

