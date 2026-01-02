https://1prime.ru/20260102/khorly-866155192.html

При осмотре места теракта в Хорлах изъяли фрагменты нескольких БПЛА

2026-01-02T09:05+0300

2026-01-02T09:05+0300

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов обнаружены и изъяты в ходе осмотра места теракта в селе Хорлы Херсонской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов", - сказала Петренко. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. СК возбудил дело о теракте.

