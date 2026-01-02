https://1prime.ru/20260102/khorly-866155192.html
При осмотре места теракта в Хорлах изъяли фрагменты нескольких БПЛА
При осмотре места теракта в Хорлах изъяли фрагменты нескольких БПЛА - 02.01.2026, ПРАЙМ
При осмотре места теракта в Хорлах изъяли фрагменты нескольких БПЛА
Фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов обнаружены и изъяты в ходе осмотра места теракта в селе Хорлы Херсонской области, сообщила РИА Новости... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T09:05+0300
2026-01-02T09:05+0300
2026-01-02T09:05+0300
общество
херсонская область
рф
черное море
владимир сальдо
ск рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f5768fca99093456528c5d8aa89247a.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов обнаружены и изъяты в ходе осмотра места теракта в селе Хорлы Херсонской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов", - сказала Петренко. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. СК возбудил дело о теракте.
https://1prime.ru/20260102/khorly-866154176.html
херсонская область
рф
черное море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600270_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b94c50cd2d8c133fefcfa85c5ff44f89.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , херсонская область, рф, черное море, владимир сальдо, ск рф, всу
Общество , Херсонская область, РФ, Черное море, Владимир Сальдо, СК РФ, ВСУ
При осмотре места теракта в Хорлах изъяли фрагменты нескольких БПЛА
СК изъял фрагменты нескольких дронов при осмотре места теракта в Хорлах Херсонской области