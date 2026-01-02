https://1prime.ru/20260102/khorly-866160280.html

Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах получат выплаты

Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах получат выплаты - 02.01.2026, ПРАЙМ

Пострадавшие при атаке ВСУ в Хорлах получат выплаты

Пострадавшие при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области получат выплаты до 750 тысяч рублей, семьи погибших - по 1 миллиону рублей, сообщается в... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T14:12+0300

2026-01-02T14:12+0300

2026-01-02T14:12+0300

общество

финансы

херсонская область

рф

черное море

владимир сальдо

всу

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Пострадавшие при атаке ВСУ в селе Хорлы Херсонской области получат выплаты до 750 тысяч рублей, семьи погибших - по 1 миллиону рублей, сообщается в Telegram-канале администрации региона. В четверг стало известно, что Соцфондом РФ создана рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим и их близким. Подчеркивалось, что фонд готов оказать все необходимые меры поддержки, включая выплаты по больничным листам и страхованию от несчастных случаев, пособие на погребение, а также пенсии по случаю потери кормильца. В пятницу власти региона также объявили об организации единоразовых выплат пострадавшим. "Пострадавшим, получившим ранения, контузии или инвалидность, положены выплаты от 250 до 750 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью... Жителям, потерявшим близких, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей на семью", - говорится в сообщении. Власти указали, что на выплату в размере 1 миллиона рублей имеют право супруг или супруга, состоявшие в зарегистрированном браке, родители, включая усыновителей, дети, включая усыновлённых, не достигшие 18 лет, а также дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до совершеннолетия, и обучающиеся очно в учебных заведениях Херсонской области — до 23 лет. "Для получения компенсации необходимо предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счёта и свидетельство о смерти или постановление следователя/суда или акт МСЭК/заключение ВВК, где указано, что смерть наступила в результате военных действий. Заявление подаётся на каждого совершеннолетнего члена семьи. За несовершеннолетних или недееспособных заявление подаёт законный представитель", - уточнили в администрации Херсонской области. Там также сообщили, что пострадавшим будет оказано содействие в сборе документов для получения выплаты. "Министерство труда и социальной защиты населения Херсонской области информирует об организации помощи и содействия в сборе документов для получения единоразовой выплаты гражданам", - говорится в сообщении. Также власти опубликовали телефон "горячей линии", приемные дни и адрес, куда могут обратиться граждане. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.

https://1prime.ru/20260102/khorly-866155192.html

https://1prime.ru/20260102/khorly-866154176.html

херсонская область

рф

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, херсонская область, рф, черное море, владимир сальдо, всу, ск рф