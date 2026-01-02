Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Теракт ВСУ в Хорлах вызвал жесткую реакцию в США
Теракт ВСУ в Хорлах вызвал жесткую реакцию в США
украина
херсонская область
владимир сальдо
дуглас макгрегор
нато
всу
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в селе Хорлы, расположенном в Херсонской области, исключает возможность ведения мирных переговоров по ситуации в Украине, отметил в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "Мирные переговоры срываются", — отметил он.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские дроны нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где на празднование Нового года собралось около ста человек. В результате погибли 24 мирных жителя и 29 человек получили ранения, включая пятерых детей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атака Вооруженных сил Украины была преднамеренной — они использовали три дрона, один из которых был оснащен зажигательной смесью. Представители местного антифашистского сопротивления сообщили, что для атаки применялись разведывательные БПЛА, произведенные в странах НАТО. Глава региона предположил, что в инциденте могли быть замешаны британские спецслужбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта.
украина, херсонская область, владимир сальдо, дуглас макгрегор, нато, всу
УКРАИНА, Херсонская область, Владимир Сальдо, Дуглас Макгрегор, НАТО, ВСУ
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости . Сергей Мирный
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в селе Хорлы, расположенном в Херсонской области, исключает возможность ведения мирных переговоров по ситуации в Украине, отметил в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Мирные переговоры срываются", — отметил он.
Флаги США
В США запаниковали из-за реакции России на атаку по резиденции Путина
Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские дроны нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где на празднование Нового года собралось около ста человек. В результате погибли 24 мирных жителя и 29 человек получили ранения, включая пятерых детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атака Вооруженных сил Украины была преднамеренной — они использовали три дрона, один из которых был оснащен зажигательной смесью. Представители местного антифашистского сопротивления сообщили, что для атаки применялись разведывательные БПЛА, произведенные в странах НАТО. Глава региона предположил, что в инциденте могли быть замешаны британские спецслужбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта.
Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах
УКРАИНА Херсонская область Владимир Сальдо Дуглас Макгрегор НАТО ВСУ
 
 
