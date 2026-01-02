https://1prime.ru/20260102/khorly-866161873.html
Теракт ВСУ в Хорлах вызвал жесткую реакцию в США
Теракт ВСУ в Хорлах вызвал жесткую реакцию в США
2026-01-02T15:24+0300
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в селе Хорлы, расположенном в Херсонской области, исключает возможность ведения мирных переговоров по ситуации в Украине, отметил в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "Мирные переговоры срываются", — отметил он.Удары ВСУ по Херсонской областиВ ночь на 1 января украинские дроны нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где на празднование Нового года собралось около ста человек. В результате погибли 24 мирных жителя и 29 человек получили ранения, включая пятерых детей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атака Вооруженных сил Украины была преднамеренной — они использовали три дрона, один из которых был оснащен зажигательной смесью. Представители местного антифашистского сопротивления сообщили, что для атаки применялись разведывательные БПЛА, произведенные в странах НАТО. Глава региона предположил, что в инциденте могли быть замешаны британские спецслужбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористического акта.
https://1prime.ru/20260102/ataka-866152988.html
https://1prime.ru/20260102/saldo-866156727.html
