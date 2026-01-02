https://1prime.ru/20260102/mid-866153218.html

МИД назвал реализацию договоренности по иранскому атому сложной задачей

2026-01-02T08:10+0300

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Обеспечение бесперебойной реализации возможной будущей договоренности по иранскому атому является сложной задачей, учитывая опыт Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников. По его словам, в Москве уверены, что при наличии достаточной политической воли у всех вовлечённых сторон, урегулирование вокруг иранской ядерной программы - вполне достижимая цель. "Подвижки в этом отношении можно было бы только приветствовать. Впрочем, как показал опыт Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе - ред.), важно не только заключить договорённость, но и обеспечить её бесперебойную реализацию с учётом выстроенного и выверенного баланса интересов. Эта задача не менее сложная", - пояснил Постников. Он уверен, что уроки прошлого будут внимательно учитываться. "Но главное, чтобы оппоненты и противники Ирана наконец дозрели до того, чтобы по-настоящему договариваться по якобы волнующим их аспектам развития мирного атома в Иране без менторства и диктовки в духе провальной и давно дискредитировавшей себя политики "максимального давления", а также без попыток навязать Тегерану дискриминационные требования", - заключил дипломат. Резолюцию 2231 СБ ООН приняли 20 июля 2015 года в поддержку СВПД по ядерной программе Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и ИРИ заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ иранские власти начали поэтапно сокращать свои обязательства в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Как подчеркнул 17 октября этого года глава МИД Ирана Аббас Аракчи, по истечении срока резолюции 2231 Совета безопасности ООН 18 октября ИРИ будет соблюдать только свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, эти обязательства не ограничивают масштабы развития ядерной программы исламской республики.

