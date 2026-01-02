Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
МОСКВА, 2 янв - Прайм. После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них - 5 детей, сообщили в Минздраве РФ
"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них 5 детей", - говорится в сообщении.
Он добавил, что состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
"Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести", - отметил Кузнецов, добавив, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
"Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - заключил помощник министра.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.