Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться, заявил Мишустин

2026-01-02T07:52+0300

АШХАБАД, 2 янв - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться в новом году, что в полной мере отвечает интересам обеих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову. "Убеждён, что в новом году наше многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана", - говорится в послании Мишустина, текст которого приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Он также отметил, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. "Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие, воплощаются в жизнь перспективные совместные проекты в различных сферах", - добавил российский премьер. Мишустин пожелал главе Туркмении доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а гражданам дружественной страны - мира и процветания.

