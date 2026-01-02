https://1prime.ru/20260102/mishustin-866153140.html
Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться, заявил Мишустин
2026-01-02T07:52+0300
экономика
россия
мировая экономика
туркмения
рф
михаил мишустин
сердар бердымухамедов
АШХАБАД, 2 янв - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться в новом году, что в полной мере отвечает интересам обеих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову.
"Убеждён, что в новом году наше многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана", - говорится в послании Мишустина, текст которого приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Он также отметил, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. "Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие, воплощаются в жизнь перспективные совместные проекты в различных сферах", - добавил российский премьер.
Мишустин пожелал главе Туркмении доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а гражданам дружественной страны - мира и процветания.
ПРАЙМ
