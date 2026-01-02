Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться, заявил Мишустин - 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T07:52+0300
2026-01-02T07:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866153140.jpg?1767329545
АШХАБАД, 2 янв - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться в новом году, что в полной мере отвечает интересам обеих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову. "Убеждён, что в новом году наше многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана", - говорится в послании Мишустина, текст которого приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Он также отметил, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. "Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие, воплощаются в жизнь перспективные совместные проекты в различных сферах", - добавил российский премьер. Мишустин пожелал главе Туркмении доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а гражданам дружественной страны - мира и процветания.
россия, мировая экономика, туркмения, рф, михаил мишустин, сердар бердымухамедов
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Сердар Бердымухамедов
07:52 02.01.2026
 
Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться, заявил Мишустин

АШХАБАД, 2 янв - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Туркмении продолжит расширяться в новом году, что в полной мере отвечает интересам обеих стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в новогоднем поздравлении президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову.
"Убеждён, что в новом году наше многоплановое сотрудничество продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Туркменистана", - говорится в послании Мишустина, текст которого приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
Он также отметил, что российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе дружбы, взаимного уважения и учёта интересов друг друга. "Укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное взаимодействие, воплощаются в жизнь перспективные совместные проекты в различных сферах", - добавил российский премьер.
Мишустин пожелал главе Туркмении доброго здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а гражданам дружественной страны - мира и процветания.
 
