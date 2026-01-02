СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента
Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство восьми россиянам
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Восемь россиян получили гражданство Молдавии по указу президента республики Майи Санду, сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на ее администрацию.
"Восемь граждан Российской Федерации получили молдавское гражданство", — говорится в публикации.
Среди получивших гражданство, по данным СМИ, — сын солиста группы "Би-2" Егора Бортника* Федор, пианист коллектива Глеб Колядин и оператор Евгений Ремизовский.
О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля 2024 года. Это произошло после их ареста в Таиланде за проведение концерта без официального разрешения властей, что повлекло за собой назначение штрафа и депортацию из страны.
Лева Би-2* (настоящее имя Егор Бортник*) был признан иностранным агентом 26 мая 2023 года. Такое решение принял Минюст России, после того как Бортник* негативно высказывался в адрес Российской Федерации, ее граждан и государственных органов, а также выступал против специальной военной операции на Украине.
Музыкант признался, что оказывает финансовую поддержку ВСУ и не собирается возвращаться в Россию в ближайшие 10 лет.
* Лицо, признанное в России иностранным агентом