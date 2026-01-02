Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/moldaviya-866166969.html
СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента
СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента - 02.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента
Восемь россиян получили гражданство Молдавии по указу президента республики Майи Санду, сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на ее администрацию."Восемь граждан... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T21:31+0300
2026-01-02T21:31+0300
молдавия
таиланд
украина
майя санду
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/44/837294497_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5d0c6d120133b67dfe190ab3cae39331.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Восемь россиян получили гражданство Молдавии по указу президента республики Майи Санду, сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на ее администрацию."Восемь граждан Российской Федерации получили молдавское гражданство", — говорится в публикации.Среди получивших гражданство, по данным СМИ, — сын солиста группы "Би-2" Егора Бортника* Федор, пианист коллектива Глеб Колядин и оператор Евгений Ремизовский.О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля 2024 года. Это произошло после их ареста в Таиланде за проведение концерта без официального разрешения властей, что повлекло за собой назначение штрафа и депортацию из страны.Лева Би-2* (настоящее имя Егор Бортник*) был признан иностранным агентом 26 мая 2023 года. Такое решение принял Минюст России, после того как Бортник* негативно высказывался в адрес Российской Федерации, ее граждан и государственных органов, а также выступал против специальной военной операции на Украине.Музыкант признался, что оказывает финансовую поддержку ВСУ и не собирается возвращаться в Россию в ближайшие 10 лет.* Лицо, признанное в России иностранным агентом
https://1prime.ru/20260102/shtraf-866155333.html
https://1prime.ru/20251128/putin-865027075.html
молдавия
таиланд
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/44/837294497_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_578b0e4a4553f18da079956082d3c35e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, таиланд, украина, майя санду, всу
МОЛДАВИЯ, ТАИЛАНД, УКРАИНА, Майя Санду, ВСУ
21:31 02.01.2026
 
СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство восьми россиянам

© Sputnik | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Восемь россиян получили гражданство Молдавии по указу президента республики Майи Санду, сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на ее администрацию.

"Восемь граждан Российской Федерации получили молдавское гражданство", — говорится в публикации.
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**
09:12
Среди получивших гражданство, по данным СМИ, — сын солиста группы "Би-2" Егора Бортника* Федор, пианист коллектива Глеб Колядин и оператор Евгений Ремизовский.
О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля 2024 года. Это произошло после их ареста в Таиланде за проведение концерта без официального разрешения властей, что повлекло за собой назначение штрафа и депортацию из страны.

Лева Би-2* (настоящее имя Егор Бортник*) был признан иностранным агентом 26 мая 2023 года. Такое решение принял Минюст России, после того как Бортник* негативно высказывался в адрес Российской Федерации, ее граждан и государственных органов, а также выступал против специальной военной операции на Украине.

Музыкант признался, что оказывает финансовую поддержку ВСУ и не собирается возвращаться в Россию в ближайшие 10 лет.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон об ужесточении налоговых условий для иноагентов
28 ноября 2025, 17:31
* Лицо, признанное в России иностранным агентом
 
МОЛДАВИЯТАИЛАНДУКРАИНАМайя СандуВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала