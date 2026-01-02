https://1prime.ru/20260102/moldaviya-866166969.html

СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента

СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента - 02.01.2026

СМИ: президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента

Восемь россиян получили гражданство Молдавии по указу президента республики Майи Санду, сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на ее администрацию."Восемь граждан... | 02.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Восемь россиян получили гражданство Молдавии по указу президента республики Майи Санду, сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на ее администрацию."Восемь граждан Российской Федерации получили молдавское гражданство", — говорится в публикации.Среди получивших гражданство, по данным СМИ, — сын солиста группы "Би-2" Егора Бортника* Федор, пианист коллектива Глеб Колядин и оператор Евгений Ремизовский.О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля 2024 года. Это произошло после их ареста в Таиланде за проведение концерта без официального разрешения властей, что повлекло за собой назначение штрафа и депортацию из страны.Лева Би-2* (настоящее имя Егор Бортник*) был признан иностранным агентом 26 мая 2023 года. Такое решение принял Минюст России, после того как Бортник* негативно высказывался в адрес Российской Федерации, ее граждан и государственных органов, а также выступал против специальной военной операции на Украине.Музыкант признался, что оказывает финансовую поддержку ВСУ и не собирается возвращаться в Россию в ближайшие 10 лет.* Лицо, признанное в России иностранным агентом

