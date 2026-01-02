Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные фразы мошенников - 02.01.2026
Названы самые популярные фразы мошенников
Мошенники в разговоре с жертвой чаще всего говорят об опасности финансов, безопасном и государственном счете, а также об оформленном кредите
финансы
банки
росфинмониторинг
роскомнадзор
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Мошенники в разговоре с жертвой чаще всего говорят об опасности финансов, безопасном и государственном счете, а также об оформленном кредите, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах говорится, что чаще всего мошенники уверяют жертву, что ее финансы в опасности, и даже называют номера банковских счетов и их баланс. Также злоумышленники рассказывают про якобы оформленный кредит на жертву и необходимость оформить встречный кредит. Не менее популярны у мошенников фразы о безопасном или государственном счете, а также о различных выплатах, компенсациях, выигрышах, лотереях и кэшбэках. Кроме того, злоумышленники пытаются навязать инвестиции, убеждая в "стабильном доходе" и приглашая в чаты для "успешных инвесторов". В материалах отмечается, что мошенники предлагают помочь вернуть похищенные деньги, вывести инвестиции, оплатить комиссию и налоги и заставляют скачать "специальное", "защищенное" приложение банка. Вместе с тем злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Центробанка, Госуслуг и других госслужб.
финансы, банки, росфинмониторинг, роскомнадзор
Финансы, Банки, Росфинмониторинг, Роскомнадзор
17:23 02.01.2026
 
Названы самые популярные фразы мошенников

Мошенники в разговоре с жертвой чаще всего говорят о безопасном и государственном счете

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые и долларовые купюры
Рублевые и долларовые купюры - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Рублевые и долларовые купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Мошенники в разговоре с жертвой чаще всего говорят об опасности финансов, безопасном и государственном счете, а также об оформленном кредите, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В материалах говорится, что чаще всего мошенники уверяют жертву, что ее финансы в опасности, и даже называют номера банковских счетов и их баланс. Также злоумышленники рассказывают про якобы оформленный кредит на жертву и необходимость оформить встречный кредит.
Не менее популярны у мошенников фразы о безопасном или государственном счете, а также о различных выплатах, компенсациях, выигрышах, лотереях и кэшбэках. Кроме того, злоумышленники пытаются навязать инвестиции, убеждая в "стабильном доходе" и приглашая в чаты для "успешных инвесторов".
В материалах отмечается, что мошенники предлагают помочь вернуть похищенные деньги, вывести инвестиции, оплатить комиссию и налоги и заставляют скачать "специальное", "защищенное" приложение банка. Вместе с тем злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Центробанка, Госуслуг и других госслужб.
 
