2026-01-02T17:23+0300
2026-01-02T17:23+0300
2026-01-02T17:23+0300
финансы
банки
росфинмониторинг
роскомнадзор
МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ. Мошенники в разговоре с жертвой чаще всего говорят об опасности финансов, безопасном и государственном счете, а также об оформленном кредите, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В материалах говорится, что чаще всего мошенники уверяют жертву, что ее финансы в опасности, и даже называют номера банковских счетов и их баланс. Также злоумышленники рассказывают про якобы оформленный кредит на жертву и необходимость оформить встречный кредит. Не менее популярны у мошенников фразы о безопасном или государственном счете, а также о различных выплатах, компенсациях, выигрышах, лотереях и кэшбэках. Кроме того, злоумышленники пытаются навязать инвестиции, убеждая в "стабильном доходе" и приглашая в чаты для "успешных инвесторов". В материалах отмечается, что мошенники предлагают помочь вернуть похищенные деньги, вывести инвестиции, оплатить комиссию и налоги и заставляют скачать "специальное", "защищенное" приложение банка. Вместе с тем злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, Роскомнадзора, Центробанка, Госуслуг и других госслужб.
Названы самые популярные фразы мошенников
Мошенники в разговоре с жертвой чаще всего говорят о безопасном и государственном счете
