В Москве изменились цены на проезд в городском транспорте

В Москве изменились цены на проезд в городском транспорте

2026-01-02T00:21+0300

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменилась с пятницы, цены скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта, с 2 января 2026 года в столице изменена стоимость проезда в городском транспорте. Цены скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции, при этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции. Пятый год подряд биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда: стоимость одной поездки теперь составляет 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 3,5 рубля. Абонементные проездные билеты остаются самыми доступными среди крупных городов России. Пассажирам по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, если привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт". Доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80% от всех билетов тарифного меню: это безлимитные "Единые", билет "Кошелек" по карте "Тройка", а также билет ТАТ "Автобус-Трамвай". С 2025 года, приобретая "Единые" на 30, 90 и 365 дней зоны "Пригород" и "Единые" на 30 и 90 дней зоны "Пригород" для учащихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва - область" между Москвой и Подмосковьем. Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января 2026 года не изменилась. Также проиндексированы тарифы на проезд на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва - область", связывающих столицу и Московскую область. Изменения затронули как маршруты с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией. Средний размер индексации составил 14,3% и 14,9% соответственно, при этом для пассажиров сохраняются все действующие льготы и проездные билеты, которые позволяют значительно экономить на регулярных поездках.

