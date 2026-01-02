https://1prime.ru/20260102/moskva-866149461.html
На ряде улиц Москвы скорректированы парковочные тарифы
2026-01-02T00:27+0300
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Парковочные тарифы скорректированы на ряде улиц Москвы с пятницы.
Так, на 12 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевела на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи.
На подавляющем большинстве участков с платными парковками - 89% улиц - тарифы остались прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов - популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности.
Корректировка тарифов позволяет освободить самые загруженные парковки, что сокращает лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители с резидентным разрешением получат еще больший приоритет и смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше - стоянки будут освобождаться быстрее.
