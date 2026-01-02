Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве изменилась стоимость проезда на речном электротранспорте
2026-01-02T00:30+0300
2026-01-02T00:30+0300
бизнес
россия
москва
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте изменилась в Москве с пятницы. Так, во время действия "летнего тарифа" – с 1 мая по 30 сентября – одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету "Кошелёк" – 330 и 500 рублей, а по биометрии – 230 и 400 рублей. Во время действия "зимнего тарифа"– с 1 октября по 30 апреля – в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 рублей, билетом "Кошелёк" или по биометрии – 145 рублей. Поездки на регулярных речных маршрутах по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в стоимость круглый год.
2026
00:30 02.01.2026
 
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте изменилась в Москве с пятницы.
Так, во время действия "летнего тарифа" – с 1 мая по 30 сентября – одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету "Кошелёк" – 330 и 500 рублей, а по биометрии – 230 и 400 рублей. Во время действия "зимнего тарифа"– с 1 октября по 30 апреля – в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 рублей, билетом "Кошелёк" или по биометрии – 145 рублей.
Поездки на регулярных речных маршрутах по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в стоимость круглый год.
 
