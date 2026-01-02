https://1prime.ru/20260102/moskva-866149636.html

В Москве изменилась стоимость проезда на речном электротранспорте

В Москве изменилась стоимость проезда на речном электротранспорте - 02.01.2026, ПРАЙМ

В Москве изменилась стоимость проезда на речном электротранспорте

Стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте изменилась в Москве с пятницы. | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T00:30+0300

2026-01-02T00:30+0300

2026-01-02T00:30+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866149636.jpg?1767303008

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте изменилась в Москве с пятницы. Так, во время действия "летнего тарифа" – с 1 мая по 30 сентября – одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные, по билету "Кошелёк" – 330 и 500 рублей, а по биометрии – 230 и 400 рублей. Во время действия "зимнего тарифа"– с 1 октября по 30 апреля – в будние дни стоимость проезда не изменится, а в выходные при оплате банковской картой или СБП составит 170 рублей, билетом "Кошелёк" или по биометрии – 145 рублей. Поездки на регулярных речных маршрутах по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в стоимость круглый год.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва