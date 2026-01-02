https://1prime.ru/20260102/moskva-866151054.html

Поезд Деда Мороза в пятницу прибывает в Москву

2026-01-02T06:21+0300

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Поезд Деда Мороза в пятницу прибывает в Москву и начнет принимать гостей на Киевском вокзале, сообщили РИА Новости в РЖД. Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. В составе есть приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр, лавка с сувенирами, сказочная деревня, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза. В этом году волшебный состав пробудет в столице 2 и 3 января. "В течение двух дней юные москвичи, их родители, а также гости столицы смогут встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и их сказочными помощниками на Киевском вокзале. Вечером 3 января поезд отправится в путешествие по городам, следующая остановка на станции Великие Луки", - рассказали в РЖД. Все желающие смогут принять участие в праздничной программе с артистами и аниматорами, посмотреть, как устроена кабина паровоза и подбросить угля в топку, попробовать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, приобрести сувениры в вагоне-лавке, отправить послание Деду Морозу, сфотографироваться на фоне сказочного поезда или в фото-купе. По заранее приобретенным билетам в поезд волшебника запланирована отдельная программа. Она включает встречу с главным зимним волшебником в поезде, квест и чаепитие или спектакль в вагоне-кукольном театре. Поезд Деда Мороза в этом сезоне начал путешествие по городам России 19 ноября. Он стартовал из Владивостока. Волшебный состав сделает остановки с праздничной программой в 70 городах и вернется на родину главного новогоднего волшебника в Великий Устюг 11 января нового 2026 года. Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. За четыре года он посетил 302 города, преодолел свыше 108 тысяч километров и провел в пути 244 дня. На вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли почти 2 миллиона человек.

2026

