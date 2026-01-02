https://1prime.ru/20260102/norvegija-866149533.html

В Норвегии оценили возможность военного решения конфликта на Украине

В Норвегии оценили возможность военного решения конфликта на Украине - 02.01.2026, ПРАЙМ

В Норвегии оценили возможность военного решения конфликта на Украине

Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине. | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T00:30+0300

2026-01-02T00:30+0300

2026-01-02T00:30+0300

экономика

общество

мировая экономика

сша

рф

украина

владимир путин

юрий ушаков

стив уиткофф

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866149533.jpg?1767303006

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине. "Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине", - заявил Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum, издаваемому норвежскими ВС. По его мнению, наиболее вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта. О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.

сша

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, рф, украина, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, вс рф