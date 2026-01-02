https://1prime.ru/20260102/norvegija-866149533.html
В Норвегии оценили возможность военного решения конфликта на Украине
В Норвегии оценили возможность военного решения конфликта на Украине - 02.01.2026, ПРАЙМ
В Норвегии оценили возможность военного решения конфликта на Украине
Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T00:30+0300
2026-01-02T00:30+0300
2026-01-02T00:30+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
рф
украина
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866149533.jpg?1767303006
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине.
"Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине", - заявил Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum, издаваемому норвежскими ВС.
По его мнению, наиболее вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, рф, украина, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, вс рф
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, ВС РФ
В Норвегии оценили возможность военного решения конфликта на Украине
Главком ВС Норвегии Кристофферсен: трудно представить военное решение конфликта на Украине
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине.
"Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине", - заявил Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum, издаваемому норвежскими ВС.
По его мнению, наиболее вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ.