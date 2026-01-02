СМИ рассказали, что кроется за новым назначением Буданова*
NYT: Зеленский хочет помешать Буданову баллотироваться на пост президента
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский предложил начальнику главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову* должность главы его офиса, чтобы помешать ему баллотироваться, пишет The New York Times.
"Буданов* рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова* баллотироваться на пост президента", — говорится в публикации.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис.
В начале декабря Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Москва. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов.
Нового президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов