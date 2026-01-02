https://1prime.ru/20260102/odessa-866164257.html

На Западе сделали громкое заявление об Одессе

На Западе сделали громкое заявление об Одессе - 02.01.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали громкое заявление об Одессе

Российская сторона ответила на атаки украинских сил по гражданским судам, нанеся удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы, отметил в социальной... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T17:57+0300

2026-01-02T17:57+0300

2026-01-02T17:59+0300

одесса

нато

запад

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российская сторона ответила на атаки украинских сил по гражданским судам, нанеся удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы, отметил в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение", — заявил он.Прежде Министерство обороны сообщило, что российские силы атаковали энергетические объекты, задействованные для поддержки украинского военно-промышленного комплекса. Помимо этого, были поражены склады боеприпасов, сборочные цеха для беспилотников дальнего радиуса действия и временные пункты дислокации в 154 отдельных районах.

https://1prime.ru/20260102/nyt-866163933.html

https://1prime.ru/20260102/ukraina-866162010.html

одесса

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

одесса, нато, запад, москва