На Западе сделали громкое заявление об Одессе - 02.01.2026
На Западе сделали громкое заявление об Одессе
На Западе сделали громкое заявление об Одессе
На Западе сделали громкое заявление об Одессе
Российская сторона ответила на атаки украинских сил по гражданским судам, нанеся удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы, отметил в социальной... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T17:57+0300
2026-01-02T17:59+0300
одесса
нато
запад
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российская сторона ответила на атаки украинских сил по гражданским судам, нанеся удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы, отметил в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение", — заявил он.Прежде Министерство обороны сообщило, что российские силы атаковали энергетические объекты, задействованные для поддержки украинского военно-промышленного комплекса. Помимо этого, были поражены склады боеприпасов, сборочные цеха для беспилотников дальнего радиуса действия и временные пункты дислокации в 154 отдельных районах.
одесса
запад
москва
одесса, нато, запад, москва
Одесса, НАТО, ЗАПАД, МОСКВА
17:57 02.01.2026 (обновлено: 17:59 02.01.2026)
 
На Западе сделали громкое заявление об Одессе

Дизен: удары РФ по Одессе стали ответом на обстрелы Киевом российских судов

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российская сторона ответила на атаки украинских сил по гражданским судам, нанеся удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы, отметил в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение", — заявил он.
Прежде Министерство обороны сообщило, что российские силы атаковали энергетические объекты, задействованные для поддержки украинского военно-промышленного комплекса.
Помимо этого, были поражены склады боеприпасов, сборочные цеха для беспилотников дальнего радиуса действия и временные пункты дислокации в 154 отдельных районах.
ОдессаНАТОЗАПАДМОСКВА
 
 
