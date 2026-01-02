https://1prime.ru/20260102/odessa-866164257.html
На Западе сделали громкое заявление об Одессе
На Западе сделали громкое заявление об Одессе - 02.01.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление об Одессе
Российская сторона ответила на атаки украинских сил по гражданским судам, нанеся удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы, отметил в социальной... | 02.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Российская сторона ответила на атаки украинских сил по гражданским судам, нанеся удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы, отметил в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам. Это так же предсказуемо, как и освобождение Москвой этого города, если не будет достигнуто мирное соглашение", — заявил он.Прежде Министерство обороны сообщило, что российские силы атаковали энергетические объекты, задействованные для поддержки украинского военно-промышленного комплекса. Помимо этого, были поражены склады боеприпасов, сборочные цеха для беспилотников дальнего радиуса действия и временные пункты дислокации в 154 отдельных районах.
