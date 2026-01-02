https://1prime.ru/20260102/peterburg-866160829.html

В Петербурге нейросеть зафиксировала первые сосульки на крыше здания

2026-01-02T14:14+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Нейросеть "Городовой" в Санкт-Петербурге зафиксировала первые в этом сезоне сосульки на крыше здания, собственнику назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Ранее ГАТИ сообщала, что обучила искусственный интеллект автоматически распознавать наледь и снег на крышах нежилых зданий в Петербурге. К концу зимнего сезона 2024-2025 функция была запущена в работу. Более 20 собственников получили штрафы. В этом году система продолжает работу. "После обильных снегопадов не все собственники нежилых зданий приняли меры по очистке кровель. На одном из объектов в Невском районе нейросеть "Городовой" зафиксировала сосульки прямо над входом… Собственнику нежилого здания на улице Седова назначен штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. ГАТИ отметила, что это были первые сосульки в зимнем сезоне 2025-2026, которые попали в объектив нейросети. Инспекция напомнила, что владельцы нежилых зданий обязаны оперативно очищать кровли от снега, чтобы предотвратить образование наледи. Это требование нельзя игнорировать ради безопасности жителей и гостей города. В новогодние праздники за состоянием кровель нежилых зданий следят как инспекторы, так и нейросетевые комплексы. Первые десять предостережений этого года уже подготовлены для объявления собственникам.

санкт-петербург

2026

бизнес, общество , санкт-петербург