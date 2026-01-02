Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге нейросеть зафиксировала первые сосульки на крыше здания
https://1prime.ru/20260102/peterburg-866160829.html
В Петербурге нейросеть зафиксировала первые сосульки на крыше здания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Нейросеть "Городовой" в Санкт-Петербурге зафиксировала первые в этом сезоне сосульки на крыше здания, собственнику назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Ранее ГАТИ сообщала, что обучила искусственный интеллект автоматически распознавать наледь и снег на крышах нежилых зданий в Петербурге. К концу зимнего сезона 2024-2025 функция была запущена в работу. Более 20 собственников получили штрафы. В этом году система продолжает работу. "После обильных снегопадов не все собственники нежилых зданий приняли меры по очистке кровель. На одном из объектов в Невском районе нейросеть "Городовой" зафиксировала сосульки прямо над входом… Собственнику нежилого здания на улице Седова назначен штраф в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении. ГАТИ отметила, что это были первые сосульки в зимнем сезоне 2025-2026, которые попали в объектив нейросети. Инспекция напомнила, что владельцы нежилых зданий обязаны оперативно очищать кровли от снега, чтобы предотвратить образование наледи. Это требование нельзя игнорировать ради безопасности жителей и гостей города. В новогодние праздники за состоянием кровель нежилых зданий следят как инспекторы, так и нейросетевые комплексы. Первые десять предостережений этого года уже подготовлены для объявления собственникам.
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСосульки на доме
Сосульки на доме. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
