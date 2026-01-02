https://1prime.ru/20260102/pmi-866158699.html
PMI промышленности еврозоны в декабре снизился до 48,8 пункта
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в декабре сократился до 48,8 пункта с 49,6 пункта в ноябре, говорится в сообщении S&P Global. Предварительные данные показали снижение до 49,2 пункта.Отмечается, что промышленный PMI еврозоны достиг минимума за 9 месяцев.PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, снизился до минимальных за 10 месяцев 47 пунктов с ноябрьских 48,2 пункта, предварительно ожидался показатель на уровне 47,7 пункта.При этом показатель во Франции вырос в декабре до максимального с июня 2022 года значения в 50,7 пункта с 47,8 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 50,6 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
