Производство искусственной елки потребует 5 кг полимера - 02.01.2026
Производство искусственной елки потребует 5 кг полимера
Производство искусственной елки потребует 5 кг полимера - 02.01.2026, ПРАЙМ
Производство искусственной елки потребует 5 кг полимера
Производство искусственной елки высотой 1,5 метра потребует примерно 5 килограммов полиэтилена (ПЭ) или поливинилхлорида (ПВХ), если производить эти полимеры из | 02.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Производство искусственной елки высотой 1,5 метра потребует примерно 5 килограммов полиэтилена (ПЭ) или поливинилхлорида (ПВХ), если производить эти полимеры из нефти, то ее потребуется 58 или 27 килограммов соответственно, рассказал РИА Новости директор по прикладным разработкам научно-исследовательского центра "Сибур Полилаб" Василий Машуков. "В среднем на одну такую ель "средней пушистости" высотой 1,5 метра может уйти примерно 5 килограммов полимера (ПЭ или ПВХ)", - поделился он. Машуков объяснил, что обычно для производства полиэтилена и поливинилхлорида используется попутный нефтяной газ (ПНГ). В год компания перерабатывает 25,8 миллиарда кубометров такого газа, из которого получает 11,1 миллиона тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и далее, после нескольких сложных технологических стадий, на выходе имеет примерно 3,5 миллиона тонн этилена (31,5% от массы легких углеводородов). "ПВХ в "Сибуре" делают тоже из этилена (через дихлорэтан). Тогда на одну ель (5 килограммов полиэтилена) нужно 15,9 килограмма широкой фракции легких углеводородов, или 130 кубометров попутного нефтяного газа. Для 5 килограммов ПВХ это будет примерно 2,3 килограмма этилена из 7,5 килограмма ШФЛУ, или 60 кубометров ПНГ. Кроме этилена будет использовано 2,9 килограмма хлора", - добавил он. Другим же источником полимера для елки может стать нафта (прямогонный бензин, лигроин), которую получают путем первичной перегонки сырой нефти. Доля нафты составляет примерно 18% от всей переработанной нефти. "Расход нафты для выпуска одной тонны этилена - 2,1 тонны. Данную технологию "Сибур" реализовал на новой установке ЭП-600 в Нижнекамске. Тогда на одну ель потребуется 58 килограммов нефти в случае полиэтилена и 27 килограммов в случае поливинилхлорида", - заключил Машуков.
04:36 02.01.2026
 
Производство искусственной елки потребует 5 кг полимера

Эксперт Машуков: производство искусственной елки высотой 1,5 метра потребует 5 кг полимера

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Производство искусственной елки высотой 1,5 метра потребует примерно 5 килограммов полиэтилена (ПЭ) или поливинилхлорида (ПВХ), если производить эти полимеры из нефти, то ее потребуется 58 или 27 килограммов соответственно, рассказал РИА Новости директор по прикладным разработкам научно-исследовательского центра "Сибур Полилаб" Василий Машуков.
"В среднем на одну такую ель "средней пушистости" высотой 1,5 метра может уйти примерно 5 килограммов полимера (ПЭ или ПВХ)", - поделился он.
Машуков объяснил, что обычно для производства полиэтилена и поливинилхлорида используется попутный нефтяной газ (ПНГ). В год компания перерабатывает 25,8 миллиарда кубометров такого газа, из которого получает 11,1 миллиона тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и далее, после нескольких сложных технологических стадий, на выходе имеет примерно 3,5 миллиона тонн этилена (31,5% от массы легких углеводородов).
"ПВХ в "Сибуре" делают тоже из этилена (через дихлорэтан). Тогда на одну ель (5 килограммов полиэтилена) нужно 15,9 килограмма широкой фракции легких углеводородов, или 130 кубометров попутного нефтяного газа. Для 5 килограммов ПВХ это будет примерно 2,3 килограмма этилена из 7,5 килограмма ШФЛУ, или 60 кубометров ПНГ. Кроме этилена будет использовано 2,9 килограмма хлора", - добавил он.
Другим же источником полимера для елки может стать нафта (прямогонный бензин, лигроин), которую получают путем первичной перегонки сырой нефти. Доля нафты составляет примерно 18% от всей переработанной нефти.
"Расход нафты для выпуска одной тонны этилена - 2,1 тонны. Данную технологию "Сибур" реализовал на новой установке ЭП-600 в Нижнекамске. Тогда на одну ель потребуется 58 килограммов нефти в случае полиэтилена и 27 килограммов в случае поливинилхлорида", - заключил Машуков.
 
