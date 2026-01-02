Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считает РАН - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/ran-866156284.html
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считает РАН
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считает РАН - 02.01.2026, ПРАЙМ
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считает РАН
Индия может обогнать Японию по объему номинального ВВП и стать четвертой экономикой мира в 2026 году, говорится в исследовании Российской академии наук (РАН), с | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T09:28+0300
2026-01-02T09:28+0300
мировая экономика
индия
сша
китай
ран
всемирный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Индия может обогнать Японию по объему номинального ВВП и стать четвертой экономикой мира в 2026 году, говорится в исследовании Российской академии наук (РАН), с которым ознакомилось РИА Новости. Речь идет о величине номинального ВВП - стоимости всех конечных товаров и услуг по уровню нынешних цен в экономике страны. "В 2026 году Индия может стать четвертой экономикой мира... Экономическая активность в стране останется достаточно высокой благодаря активному внутреннему спросу, государственным вложениям в инфраструктуру, а также росту потребления, особенно среди городского населения", - говорится в исследовании. Согласно последним данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по итогам 2024 года по размеру номинального ВВП оставались США, второй - Китай, а тройку лидеров по объему ВВП замыкала Германия. Япония стала четвертой глобальной экономикой, а Индия - пятой. Аналитики РАН прогнозируют, что ключевым драйвером экономического роста Индии в 2026 году станет трудоспособное общество. Так, 66% населения страны моложе 39 лет, что "может сформировать широкий внутренний рынок", объясняют эксперты. Также стимулировать рост будет реализация государственных программ, направленных на перестройку экономической системы. Среди них Make in India, Digital India, PM Gati Shakti и другие инициативы, которые нацелены на создание новых рабочих мест, повышение стандарта качества продукции и развитие секторов от транспорта до здравоохранения. В результате эти факторы приведут к тому, что темпы роста ВВП Индии будут достигать 6,5-7% в 2026 году. При этом эксперты РАН отмечают, что индийская экономика может столкнуться и с рядом вызовов. Такие проблемы, как недостаточно развитая транспортная инфраструктура, избыток рабочей силы, высокая скрытая безработица и низкая рентабельность аграрного сектора могут стать камнем преткновения для роста ВВП. "Поэтому в ближайшие несколько лет, прежде чем занять прочные позиции в мировой экономике, страна будет больше уделять внимания именно внутренним социально-экономическим проблемам и реализации национальных программ", - заключают эксперты РАН.
индия
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, индия, сша, китай, ран, всемирный банк
Мировая экономика, ИНДИЯ, США, КИТАЙ, РАН, Всемирный банк
09:28 02.01.2026
 
Индия может стать четвертой экономикой мира в 2026 году, считает РАН

РАН: Индия может обогнать Японию по номинальному ВВП и стать четвертой экономикой мира

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Индия может обогнать Японию по объему номинального ВВП и стать четвертой экономикой мира в 2026 году, говорится в исследовании Российской академии наук (РАН), с которым ознакомилось РИА Новости.
Речь идет о величине номинального ВВП - стоимости всех конечных товаров и услуг по уровню нынешних цен в экономике страны.
"В 2026 году Индия может стать четвертой экономикой мира... Экономическая активность в стране останется достаточно высокой благодаря активному внутреннему спросу, государственным вложениям в инфраструктуру, а также росту потребления, особенно среди городского населения", - говорится в исследовании.
Согласно последним данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по итогам 2024 года по размеру номинального ВВП оставались США, второй - Китай, а тройку лидеров по объему ВВП замыкала Германия. Япония стала четвертой глобальной экономикой, а Индия - пятой.
Аналитики РАН прогнозируют, что ключевым драйвером экономического роста Индии в 2026 году станет трудоспособное общество. Так, 66% населения страны моложе 39 лет, что "может сформировать широкий внутренний рынок", объясняют эксперты.
Также стимулировать рост будет реализация государственных программ, направленных на перестройку экономической системы. Среди них Make in India, Digital India, PM Gati Shakti и другие инициативы, которые нацелены на создание новых рабочих мест, повышение стандарта качества продукции и развитие секторов от транспорта до здравоохранения.
В результате эти факторы приведут к тому, что темпы роста ВВП Индии будут достигать 6,5-7% в 2026 году.
При этом эксперты РАН отмечают, что индийская экономика может столкнуться и с рядом вызовов. Такие проблемы, как недостаточно развитая транспортная инфраструктура, избыток рабочей силы, высокая скрытая безработица и низкая рентабельность аграрного сектора могут стать камнем преткновения для роста ВВП.
"Поэтому в ближайшие несколько лет, прежде чем занять прочные позиции в мировой экономике, страна будет больше уделять внимания именно внутренним социально-экономическим проблемам и реализации национальных программ", - заключают эксперты РАН.
 
Мировая экономикаИНДИЯСШАКИТАЙРАНВсемирный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала