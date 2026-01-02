Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британский фондовый индекс обновил рекорд - 02.01.2026
Британский фондовый индекс обновил рекорд
Основные европейские фондовые индексы растут на первых торгах года, британский FTSE 100 впервые в истории превысил отметку в 10 тысяч пунктов
рынок
индексы
торги
великобритания
германия
франция
dax
pmi
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут на первых торгах года, британский FTSE 100 впервые в истории превысил отметку в 10 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,65% - до 9 996,1 пункта, ранее показатель достиг нового исторического максимума в 10 051,9 пункта. Французский CAC 40 на 12.44 мск рос на 0,58%, до 8 196,74 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 24 621,5 пункта. В пятницу были опубликованы данные по промышленному сектору Великобритании и еврозоны. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства Британии, согласно окончательным данным, вырос в декабре до максимальных за 15 месяцев 50,6 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. При этом значение оказалось ниже предварительной оценки в 51,2 пункта. PMI в области промышленности еврозоны при этом снизился в прошлом месяце до 48,8 пункта с 49,6 пункта в ноябре, что также оказалось хуже предварительной оценки. Значение по Германии опустилось до минимума за 10 месяцев в 47 пунктов с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительно индекс ожидался на уровне 47,7 пункта. В то же время во Франции промышленный PMI поднялся в декабре до 50,7 пункта с 47,8 пункта ранее, что стало максимальным уровнем с июня 2022 года. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 50,6 пункта.
великобритания
германия
франция
рынок, индексы, торги, великобритания, германия, франция, dax, pmi
Рынок, Индексы, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, DAX, PMI
12:53 02.01.2026
 
Британский фондовый индекс обновил рекорд

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут на первых торгах года, британский FTSE 100 впервые в истории превысил отметку в 10 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,65% - до 9 996,1 пункта, ранее показатель достиг нового исторического максимума в 10 051,9 пункта.
Французский CAC 40 на 12.44 мск рос на 0,58%, до 8 196,74 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 24 621,5 пункта.
В пятницу были опубликованы данные по промышленному сектору Великобритании и еврозоны. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства Британии, согласно окончательным данным, вырос в декабре до максимальных за 15 месяцев 50,6 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. При этом значение оказалось ниже предварительной оценки в 51,2 пункта.
PMI в области промышленности еврозоны при этом снизился в прошлом месяце до 48,8 пункта с 49,6 пункта в ноябре, что также оказалось хуже предварительной оценки.
Значение по Германии опустилось до минимума за 10 месяцев в 47 пунктов с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительно индекс ожидался на уровне 47,7 пункта. В то же время во Франции промышленный PMI поднялся в декабре до 50,7 пункта с 47,8 пункта ранее, что стало максимальным уровнем с июня 2022 года. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 50,6 пункта.
 
РынокИндексыТоргиВЕЛИКОБРИТАНИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯDAXPMI
 
 
