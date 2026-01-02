https://1prime.ru/20260102/rekord-866159306.html

Британский фондовый индекс обновил рекорд

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут на первых торгах года, британский FTSE 100 впервые в истории превысил отметку в 10 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,65% - до 9 996,1 пункта, ранее показатель достиг нового исторического максимума в 10 051,9 пункта. Французский CAC 40 на 12.44 мск рос на 0,58%, до 8 196,74 пункта, немецкий DAX - на 0,53%, до 24 621,5 пункта. В пятницу были опубликованы данные по промышленному сектору Великобритании и еврозоны. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства Британии, согласно окончательным данным, вырос в декабре до максимальных за 15 месяцев 50,6 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее. При этом значение оказалось ниже предварительной оценки в 51,2 пункта. PMI в области промышленности еврозоны при этом снизился в прошлом месяце до 48,8 пункта с 49,6 пункта в ноябре, что также оказалось хуже предварительной оценки. Значение по Германии опустилось до минимума за 10 месяцев в 47 пунктов с 48,2 пункта месяцем ранее, предварительно индекс ожидался на уровне 47,7 пункта. В то же время во Франции промышленный PMI поднялся в декабре до 50,7 пункта с 47,8 пункта ранее, что стало максимальным уровнем с июня 2022 года. Предварительная оценка предполагала индекс на уровне 50,6 пункта.

