Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой
Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой - 02.01.2026, ПРАЙМ
Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой
Рубль по итогам прошлого года стал самой подорожавшей к доллару валютой - его курс укрепился к нему почти на треть, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T03:48+0300
2026-01-02T04:25+0300
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам прошлого года стал самой подорожавшей к доллару валютой - его курс укрепился к нему почти на треть, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным. Так, курс рубля по сравнению с декабрем 2024 года укрепился к доллару сразу на 31%. На втором месте по этому показателю оказалась шведская крона (19,9%), а третью строку занял еще один представитель Старого Света - венгерский форинт (19,4%). Также в пятерку наиболее подорожавших к доллару мировых валют вошли колумбийское песо (на 18,9%) и чешская крона (на 17,2%). При этом десять валют из числа сорока пяти наиболее значимых проанализированных, напротив, закрыли предшествующий год "в минусе". Сильнее всего ослаб курс аргентинского песо - на 29,2%. Вместе с ним в тройку "антилидеров" вошли турецкая лира (18,3%) и ливийский динар (9,2%). Также заметно просел к доллару курс шри-ланкийской рупии (на 5,5%), а замкнули пятерку непальская и индийская рупии, курсы которых ослабли к доллару на 5%.
03:48 02.01.2026 (обновлено: 04:25 02.01.2026)
 
Рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой

Рубль по итогам 2025 года стал самой подорожавшей к доллару валютой

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам прошлого года стал самой подорожавшей к доллару валютой - его курс укрепился к нему почти на треть, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным.
Так, курс рубля по сравнению с декабрем 2024 года укрепился к доллару сразу на 31%.
На втором месте по этому показателю оказалась шведская крона (19,9%), а третью строку занял еще один представитель Старого Света - венгерский форинт (19,4%). Также в пятерку наиболее подорожавших к доллару мировых валют вошли колумбийское песо (на 18,9%) и чешская крона (на 17,2%).
При этом десять валют из числа сорока пяти наиболее значимых проанализированных, напротив, закрыли предшествующий год "в минусе". Сильнее всего ослаб курс аргентинского песо - на 29,2%. Вместе с ним в тройку "антилидеров" вошли турецкая лира (18,3%) и ливийский динар (9,2%).
Также заметно просел к доллару курс шри-ланкийской рупии (на 5,5%), а замкнули пятерку непальская и индийская рупии, курсы которых ослабли к доллару на 5%.
 
Заголовок открываемого материала