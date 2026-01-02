https://1prime.ru/20260102/rynok-866150584.html

Рынок лизинга в России в 2025 году может вырасти на 15-20%

Рынок лизинга в России в 2025 году может вырасти на 15-20% - 02.01.2026, ПРАЙМ

Рынок лизинга в России в 2025 году может вырасти на 15-20%

Российская лизинговая отрасль в 2025 году столкнулась с серьезным падением впервые за последнее десятилетие, но участники рынка прогнозируют в новом году рост... | 02.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Российская лизинговая отрасль в 2025 году столкнулась с серьезным падением впервые за последнее десятилетие, но участники рынка прогнозируют в новом году рост на 15-20% во многом за счет смягчения денежно-кредитной политики и реализации мер господдержки, сообщили РИА Новости отраслевые компании. По словам управляющего директора ГК "Альфа-Лизинг" Максима Агаджанова, рынок лизинга 2025 года был самым сложным за всю его историю. Важную роль сыграли внешние факторы: высокая ключевая ставка, сокращение деловой активности в ключевых сегментах – логистика и строительство, расширение периметра утилизационного сбора. "В результате мы видим рост дефолтности и затоваривание стоков лизинговых компаний, которое, по нашей оценке, может достигать 50 тысяч автомобилей на конец 2025 года. Как итог, размеры рынка лизинга снизятся на 48%, по оценке экспертов, а основные игроки вступили в активную конкуренцию за клиента", - объясняет топ-менеджер. Коммерческий директор ГК "Флит" (входит в "Инсайт Лизинг") Руслан Моллаев отмечает, что за два года жесткой денежно-кредитной политики клиенты изменили свои бизнес-модели для работы в условиях ограниченных ресурсов. При этом лизингодатели перешли к более гибким комплексным решениям, учитывающим и специфику предмета лизинга, и отраслевые особенности бизнеса клиента. "На 2026 год мы ожидаем умеренного роста рынка лизинга на уровне около 15%. Ключевым фактором, определяющим динамику, будет дальнейшая траектория ключевой ставки", - полагает Моллаев. Как рассказала директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Зоя Советкина, по итогам 2025 года эксперты агентства ожидают снижение нового бизнеса на 45%. "Таким образом, впервые за 10 лет рынок покажет падение на протяжении двух лет подряд. В следующем году, согласно базовому прогнозу, мы ожидаем, что рынок восстановится на 15-20%", - говорит Советкина. Моллаев сообщил, что в 2025 году государственная поддержка перестала быть точечной мерой и вышла на новый уровень. "Программа льготного лизинга "Дом.РФ", субсидии Минпромторга, займы Фонда развития промышленности сегодня – это полноценные инструменты для развития, которые клиенты активно используют для реализации своих инвестиционных планов", - сказал коммерческий директор. По оценке автолизинговой компании "Европлан", постепенное снижение ключевой ставки будет способствовать восстановлению деловой активности в сфере малого и среднего бизнеса. "По итогам следующего года сегмент автолизинга может показать рост на уровне не более 15%, но это станет возможным только при условии снижения ставок до такого уровня, который будет комфортным, чтобы начать обновление фондов", - заключили в компании.

