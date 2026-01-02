https://1prime.ru/20260102/saldo-866156727.html

Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах

Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах - 02.01.2026, ПРАЙМ

Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах

Боевики-беспилотчики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T10:20+0300

2026-01-02T10:20+0300

2026-01-02T10:20+0300

общество

херсонская область

херсон

владимир сальдо

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/01/866133783_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5385cb7cc266d892c494a913525983da.jpg

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - ПРАЙМ. Боевики-беспилотчики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики "Птах Мадьяра". Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений", - заявил Сальдо.

https://1prime.ru/20260102/khorly-866155192.html

херсонская область

херсон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , херсонская область, херсон, владимир сальдо, всу