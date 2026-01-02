https://1prime.ru/20260102/saldo-866156727.html
Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах
общество
херсонская область
херсон
владимир сальдо
всу
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - ПРАЙМ. Боевики-беспилотчики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики "Птах Мадьяра". Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений", - заявил Сальдо.
