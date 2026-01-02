Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260102/saldo-866158019.html
Сальдо заявил о кибератаке на сайт со списком жертв теракта в Хорлах
Сальдо заявил о кибератаке на сайт со списком жертв теракта в Хорлах
2026-01-02T11:12+0300
2026-01-02T11:12+0300
общество
технологии
киев
херсонская область
черное море
владимир сальдо
ес
всу
ск рф
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - ПРАЙМ. Массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в Хорлах велась с территории подконтрольной Киеву и из стран Евросоюза, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Хакеры, действовавшие с территории подконтрольной Киеву и из стран ЕС, обрушили сайт со списком жертв теракта в Хорлах. Это была массированная кибератака", - заявил РИА Новости губернатор. Предварительный список из семи погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы был опубликован в четверг вечером. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
общество , технологии, киев, херсонская область, черное море, владимир сальдо, ес, всу, ск рф
Общество , Технологии, Киев, Херсонская область, Черное море, Владимир Сальдо, ЕС, ВСУ, СК РФ
Сальдо заявил о кибератаке на сайт со списком жертв теракта в Хорлах

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Херсонской области | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Херсонской области
Перейти в медиабанк
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - ПРАЙМ. Массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в Хорлах велась с территории подконтрольной Киеву и из стран Евросоюза, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Хакеры, действовавшие с территории подконтрольной Киеву и из стран ЕС, обрушили сайт со списком жертв теракта в Хорлах. Это была массированная кибератака", - заявил РИА Новости губернатор.
Предварительный список из семи погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы был опубликован в четверг вечером.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Минздрав: за жизнь ребенка, пострадавшего при атаке на Хорлы, борются врачи
