Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США забили тревогу из-за сделки Зеленского с Трампом - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/sdelka-866151305.html
В США забили тревогу из-за сделки Зеленского с Трампом
В США забили тревогу из-за сделки Зеленского с Трампом - 02.01.2026, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за сделки Зеленского с Трампом
Президент США Дональд Трамп не будет соблюдать гарантии безопасности для Украины, которые требует Владимир Зеленский, даже если согласует их, сообщает газета... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T06:26+0300
2026-01-02T06:26+0300
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
new york times
нато
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863776352_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_817a21d486bc2924bf1eb951a9c45167.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не будет соблюдать гарантии безопасности для Украины, которые требует Владимир Зеленский, даже если согласует их, сообщает газета New York Times. "Неустанное стремление г-на Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным", — говорится в публикации. По словам автора, даже если американский лидер и согласится на определенные обязательства по отношению к Украине, он сможет легко это обойти, чтобы избежать необходимости их реализации. "Сомнения в готовности господина Трампа выполнить американские гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что, несмотря на периодические угрозы сделать это, он никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять России", — резюмирует NYT. В начале декабря Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений мирной инициативы стороны так и не смогли прийти к компромиссному решению. Как позже отметил президент, Вашингтон разделил первоначальный план из 27 пунктов на четыре отдельных части для детального изучения. Он отметил, что рассмотрел почти каждый из предложенных опций, но некоторые из них вызвали несогласие со стороны Москвы. Несколько дней спустя в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи сообщалось, что западные страны выразили готовность предоставить гарантии по подобию пятой статьи устава НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что в качестве условия американцы попросили от Киева согласиться на территориальные уступки. В конце прошлой недели во Флориде Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским, после чего заявил, что стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов. Перед переговорами с президентом Украины Трамп поговорил по телефону с Путиным. На следующий день лидеры двух стран вновь обсудили по телефону текущие события, и российский президент упомянул об атаке ВСУ на его резиденцию. Позже Трамп признался, что был крайне недоволен, узнав об этом. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что во время беседы Трамп указал на возможные изменения в подходе к взаимодействию с Зеленским.
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863776352_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_336384da563ab6a497784f4404ec44ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, new york times, нато, всу
УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, New York Times, НАТО, ВСУ
06:26 02.01.2026
 
В США забили тревогу из-за сделки Зеленского с Трампом

NYT: Трамп не будет соблюдать гарантии безопасности для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не будет соблюдать гарантии безопасности для Украины, которые требует Владимир Зеленский, даже если согласует их, сообщает газета New York Times.
"Неустанное стремление г-на Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным", — говорится в публикации.
По словам автора, даже если американский лидер и согласится на определенные обязательства по отношению к Украине, он сможет легко это обойти, чтобы избежать необходимости их реализации.
"Сомнения в готовности господина Трампа выполнить американские гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что, несмотря на периодические угрозы сделать это, он никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять России", — резюмирует NYT.
В начале декабря Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений мирной инициативы стороны так и не смогли прийти к компромиссному решению. Как позже отметил президент, Вашингтон разделил первоначальный план из 27 пунктов на четыре отдельных части для детального изучения. Он отметил, что рассмотрел почти каждый из предложенных опций, но некоторые из них вызвали несогласие со стороны Москвы.
Несколько дней спустя в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи сообщалось, что западные страны выразили готовность предоставить гарантии по подобию пятой статьи устава НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что в качестве условия американцы попросили от Киева согласиться на территориальные уступки.
В конце прошлой недели во Флориде Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским, после чего заявил, что стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов. Перед переговорами с президентом Украины Трамп поговорил по телефону с Путиным. На следующий день лидеры двух стран вновь обсудили по телефону текущие события, и российский президент упомянул об атаке ВСУ на его резиденцию. Позже Трамп признался, что был крайне недоволен, узнав об этом. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что во время беседы Трамп указал на возможные изменения в подходе к взаимодействию с Зеленским.
 
УКРАИНАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинNew York TimesНАТОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала