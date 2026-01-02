В США забили тревогу из-за сделки Зеленского с Трампом
NYT: Трамп не будет соблюдать гарантии безопасности для Киева
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не будет соблюдать гарантии безопасности для Украины, которые требует Владимир Зеленский, даже если согласует их, сообщает газета New York Times.
"Неустанное стремление г-на Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным", — говорится в публикации.
По словам автора, даже если американский лидер и согласится на определенные обязательства по отношению к Украине, он сможет легко это обойти, чтобы избежать необходимости их реализации.
"Сомнения в готовности господина Трампа выполнить американские гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что, несмотря на периодические угрозы сделать это, он никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять России", — резюмирует NYT.
В начале декабря Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. В ходе обсуждений мирной инициативы стороны так и не смогли прийти к компромиссному решению. Как позже отметил президент, Вашингтон разделил первоначальный план из 27 пунктов на четыре отдельных части для детального изучения. Он отметил, что рассмотрел почти каждый из предложенных опций, но некоторые из них вызвали несогласие со стороны Москвы.
Несколько дней спустя в Берлине прошли переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи сообщалось, что западные страны выразили готовность предоставить гарантии по подобию пятой статьи устава НАТО. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждал, что в качестве условия американцы попросили от Киева согласиться на территориальные уступки.
В конце прошлой недели во Флориде Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским, после чего заявил, что стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов. Перед переговорами с президентом Украины Трамп поговорил по телефону с Путиным. На следующий день лидеры двух стран вновь обсудили по телефону текущие события, и российский президент упомянул об атаке ВСУ на его резиденцию. Позже Трамп признался, что был крайне недоволен, узнав об этом. Помощник Путина Юрий Ушаков отметил, что во время беседы Трамп указал на возможные изменения в подходе к взаимодействию с Зеленским.