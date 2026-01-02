В "Северстали" рассказали, сколько металла нужно на производство банки икры

https://1prime.ru/20260102/severstal-866157205.html

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Производство банки икры на 100 граммов требует порядка 25–30 граммов стали, а для стандартной банки зеленого горошка нужно примерно 60 граммов металла, подсчитали для РИА Новости в "Северстали". "Для небольшой банки икры на 100 граммов уходит порядка 25–30 граммов стали. Для стандартной банки зелёного горошка на 400 граммов требуется примерно 60 граммов металла", - выяснили в компании. Таким образом, один рулон стальной ленты за счет тонкой толщины и высокой прочности материала превращается в десятки тысяч готовых банок, которые каждый день попадают на стол к потребителям. Для банок с икрой и горошком используется один базовый материал — тонколистовая сталь, покрытая слоем олова, так называемая белая жесть. Это низкоуглеродистая холоднокатаная сталь толщиной порядка 0,2–0,3 мм с очень тонким слоем олова и защитными лаками, уточнили в "Северстали". Такое сочетание обеспечивает устойчивость к коррозии и пищевым средам, достаточную прочность при минимальном расходе металла и безопасность для продукта на протяжении всего срока хранения. "Северсталь" не производит белую жесть как готовый конечный материал, но является одним из ключевых поставщиков горячекатаного и холоднокатаного проката для предприятий, которые выпускают белую жесть и консервную тару. Из стали компании делают основу для банок, в которые фасуют икру, горошек, сгущённое молоко, напитки и широкий спектр другой пищевой продукции.

