https://1prime.ru/20260102/shtraf-866155333.html
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова** - 02.01.2026, ПРАЙМ
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**
Столичный суд снова оштрафовал участника группы Pussy Riot* (признана в РФ экстремистской организацией) Петра Верзилова** (признан в РФ иноагентом) за нарушение | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T09:12+0300
2026-01-02T09:12+0300
2026-01-02T09:12+0300
общество
россия
рф
москва
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Столичный суд снова оштрафовал участника группы Pussy Riot* (признана в РФ экстремистской организацией) Петра Верзилова** (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначено административное наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ", - следует из данных. Верзилову** назначили штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган. Сумма не сообщается. Ранее суды дважды штрафовали Верзилова** по данной административной статье. Ему может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Лефортовский суд Москвы в апреле заочно арестовал Верзилова** по делу о госизмене. В апреле 2024 года Басманный райсуд заочно назначил ему 8 лет и 4 месяца колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ из-за постов о Буче. Верзилов** получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot*, издатель онлайн-издания "Медиазона"*** (признано в РФ иноагентом). Росфинмониторинг в декабре 2024 года внес его в перечень террористов и экстремистов.*Внесена в список экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в РФ**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов***Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, москва, росфинмониторинг
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Росфинмониторинг
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**
Суд оштрафовал участника Pussy Riot Верзилова за нарушение закона об иноагентах
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Столичный суд снова оштрафовал участника группы Pussy Riot* (признана в РФ экстремистской организацией) Петра Верзилова** (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Назначено административное наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ", - следует из данных.
Верзилову** назначили штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган. Сумма не сообщается.
Ранее суды дважды штрафовали Верзилова** по данной административной статье. Ему может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ
(уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Лефортовский суд Москвы
в апреле заочно арестовал Верзилова** по делу о госизмене. В апреле 2024 года Басманный райсуд заочно назначил ему 8 лет и 4 месяца колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ из-за постов о Буче.
Верзилов** получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot*, издатель онлайн-издания "Медиазона"*** (признано в РФ иноагентом).
Росфинмониторинг
в декабре 2024 года внес его в перечень террористов и экстремистов.
*Внесена в список экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в РФ
**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов
***Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России