Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**

2026-01-02T09:12+0300

общество

россия

рф

москва

росфинмониторинг

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Столичный суд снова оштрафовал участника группы Pussy Riot* (признана в РФ экстремистской организацией) Петра Верзилова** (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Назначено административное наказание по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ", - следует из данных. Верзилову** назначили штраф за неподачу отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный орган. Сумма не сообщается. Ранее суды дважды штрафовали Верзилова** по данной административной статье. Ему может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Лефортовский суд Москвы в апреле заочно арестовал Верзилова** по делу о госизмене. В апреле 2024 года Басманный райсуд заочно назначил ему 8 лет и 4 месяца колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ из-за постов о Буче. Верзилов** получил известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot*, издатель онлайн-издания "Медиазона"*** (признано в РФ иноагентом). Росфинмониторинг в декабре 2024 года внес его в перечень террористов и экстремистов.*Внесена в список экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в РФ**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов***Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

рф

москва

2026

