Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК назначил более 26 судебных экспертиз после теракта в Хорлах - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/sk-866155040.html
СК назначил более 26 судебных экспертиз после теракта в Хорлах
СК назначил более 26 судебных экспертиз после теракта в Хорлах - 02.01.2026, ПРАЙМ
СК назначил более 26 судебных экспертиз после теракта в Хорлах
Следственный комитет России назначил более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические, после теракта в селе Хорлы в... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T09:04+0300
2026-01-02T09:04+0300
общество
херсонская область
рф
украина
александр бастрыкин
владимир сальдо
ск рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863625624_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_caf88dec29c23411d1399956953b976d.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Следственный комитет России назначил более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические, после теракта в селе Хорлы в Херсонской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "Следствием назначены более 26 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические", - сказала Петренко. Она добавила, что для оказания практической помощи в расследовании по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Представитель ведомства добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
https://1prime.ru/20260102/khorly-866154397.html
херсонская область
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863625624_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_b1e15f88d70161b6cdee3814db792e2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , херсонская область, рф, украина, александр бастрыкин, владимир сальдо, ск рф, всу
Общество , Херсонская область, РФ, УКРАИНА, Александр Бастрыкин, Владимир Сальдо, СК РФ, ВСУ
09:04 02.01.2026
 
СК назначил более 26 судебных экспертиз после теракта в Хорлах

СК назначил более 26 судебных экспертиз после теракта в селе Хорлы в Херсонской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Следственный комитет России назначил более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические, после теракта в селе Хорлы в Херсонской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следствием назначены более 26 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические", - сказала Петренко.
Она добавила, что для оказания практической помощи в расследовании по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Представитель ведомства добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на кафе в поселке Хорлы - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
При теракте в Хорлах погибли 27 человек
08:59
 
ОбществоХерсонская областьРФУКРАИНААлександр БастрыкинВладимир СальдоСК РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала