Фондовые индексы США в основном растут в первый день торгов нового года - 02.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260102/ssha-866164094.html
Фондовые индексы США в основном растут в первый день торгов нового года
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США открыли торги 2026 года преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,22% - до 47 958,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,96% - до 23 465,37 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,43%, до 6 874,98 пункта. По итогам завершившегося года Dow Jones вырос на 13%, Nasdaq - на 20,4%, S&amp;P 500 - на 16,4%. Инвесторы будут оценивать статистику по американскому рынку труда, которая будет опубликована на следующей неделе в пятницу. Согласно прогнозам, безработица в декабре снизилась до 4,5% с 4,6% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч. Данные по занятости также могут оказать влияние на ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, аналитики преимущественно закладывают сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
17:53 02.01.2026
 
© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Саенко
