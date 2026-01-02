https://1prime.ru/20260102/stubb-866162230.html
Стубб сделал громкое заявление о переговорах с Россией
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. На Западе мирному соглашению с Россией по Украине будут рады далеко не все, заявил во время новогоднего обращения президент Финляндии Александр Стубб."Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости", — передает его слова Yle.Само издание описало это заявление финского лидера как политический прагматизм.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
