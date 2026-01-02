Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб сделал громкое заявление о переговорах с Россией - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/stubb-866162230.html
Стубб сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Стубб сделал громкое заявление о переговорах с Россией - 02.01.2026, ПРАЙМ
Стубб сделал громкое заявление о переговорах с Россией
На Западе мирному соглашению с Россией по Украине будут рады далеко не все, заявил во время новогоднего обращения президент Финляндии Александр Стубб. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T16:56+0300
2026-01-02T16:56+0300
мировая экономика
украина
запад
финляндия
дмитрий песков
александр стубб
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_732ac19e841c835637955f9170ee1390.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. На Западе мирному соглашению с Россией по Украине будут рады далеко не все, заявил во время новогоднего обращения президент Финляндии Александр Стубб."Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости", — передает его слова Yle.Само издание описало это заявление финского лидера как политический прагматизм.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
https://1prime.ru/20260102/zelenskiy-866157749.html
https://1prime.ru/20260101/flinn-866129239.html
украина
запад
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606205_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb27ccf7cb3d344d92a71fd7393f2afa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, запад, финляндия, дмитрий песков, александр стубб, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ФИНЛЯНДИЯ, Дмитрий Песков, Александр Стубб, ЕС
16:56 02.01.2026
 
Стубб сделал громкое заявление о переговорах с Россией

Стубб: не все на Западе будут рады мирному соглашению с Россией

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Roman Koksarov
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. На Западе мирному соглашению с Россией по Украине будут рады далеко не все, заявил во время новогоднего обращения президент Финляндии Александр Стубб.
"Мир — это чаще всего компромисс. Мы должны быть готовы к тому, что не все части мирного соглашения, вероятно, будут соответствовать нашему чувству справедливости", — передает его слова Yle.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
СМИ заметили важную деталь в новогоднем обращении Зеленского
11:09
Само издание описало это заявление финского лидера как политический прагматизм.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России.
Белый дом в декабре опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
Экс-советник Трампа оценил шансы Зеленского выиграть выборы на Украине
Вчера, 10:23
 
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДФИНЛЯНДИЯДмитрий ПесковАлександр СтуббЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала