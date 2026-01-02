В Финляндии осадили Стубба после выпада в адрес России
Малинен: жители Финляндии не согласны с русофобской политикой Стубба
© yle.fiАлександр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил мнение, что большая часть финнов не поддерживает русофобскую политику президента страны Александра Стубба.
"Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в отношении России и его воинственностью", — написал он.
Малинен отметил, что финны "медленно, но верно" начинают выступать против подобного курса, несмотря на масштабную пропаганду, которой они подвергаются.
В своем новогоднем обращении президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее замечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны и их участие в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.
