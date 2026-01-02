Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии осадили Стубба после выпада в адрес России - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/stubb-866166658.html
В Финляндии осадили Стубба после выпада в адрес России
В Финляндии осадили Стубба после выпада в адрес России - 02.01.2026, ПРАЙМ
В Финляндии осадили Стубба после выпада в адрес России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил мнение, что большая часть финнов не поддерживает русофобскую политику президента | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T20:30+0300
2026-01-02T20:30+0300
россия
финляндия
москва
хельсинки
александр стубб
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил мнение, что большая часть финнов не поддерживает русофобскую политику президента страны Александра Стубба."Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью", — написал он.Малинен отметил, что финны "медленно, но верно" начинают выступать против подобного курса, несмотря на масштабную пропаганду, которой они подвергаются.В своем новогоднем обращении президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее замечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны и их участие в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.
https://1prime.ru/20260101/ukraina-866144941.html
https://1prime.ru/20260102/odessa-866165600.html
финляндия
москва
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, москва, хельсинки, александр стубб, сергей лавров
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Хельсинки, Александр Стубб, Сергей Лавров
20:30 02.01.2026
 
В Финляндии осадили Стубба после выпада в адрес России

Малинен: жители Финляндии не согласны с русофобской политикой Стубба

© yle.fiАлександр Стубб
Александр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил мнение, что большая часть финнов не поддерживает русофобскую политику президента страны Александра Стубба.

"Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью", — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 01.01.2026
"Полная победа". В США внезапно высказались об Украине
Вчера, 21:48
Малинен отметил, что финны "медленно, но верно" начинают выступать против подобного курса, несмотря на масштабную пропаганду, которой они подвергаются.

В своем новогоднем обращении президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее замечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны и их участие в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.
Украинский флаг
"Несколько дней". В США забили тревогу из-за произошедшего в Одессе
19:57
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯМОСКВАХельсинкиАлександр СтуббСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала