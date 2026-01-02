https://1prime.ru/20260102/stubb-866166658.html

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил мнение, что большая часть финнов не поддерживает русофобскую политику президента | 02.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X выразил мнение, что большая часть финнов не поддерживает русофобскую политику президента страны Александра Стубба."Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью", — написал он.Малинен отметил, что финны "медленно, но верно" начинают выступать против подобного курса, несмотря на масштабную пропаганду, которой они подвергаются.В своем новогоднем обращении президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Москвой и Хельсинки изменились навсегда.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее замечал, что финские элиты проявляют животную русофобию, излечиться от которой не помогли даже десятилетия совместной работы с Москвой. Он напомнил, что сотрудничество Финляндии с нацистской Германией во время Великой Отечественной войны и их участие в блокаде Ленинграда — это общеизвестные факты.

