Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной - 02.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260102/sud-866156475.html
Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной
Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной - 02.01.2026, ПРАЙМ
Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной
Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего... | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T10:09+0300
2026-01-02T10:09+0300
бизнес
финансы
недвижимость
москва
верховный суд
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_4e0e0fcfd3f797c0ba413731903b26cc.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего до начала судебного процесса, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 - 10 миллионов рублей, назначение платежа - "оплата услуг", на общую сумму 15 миллионов рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер. Определением суда... производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву", - говорится в документе. Уточняется, что иск в суд в интересах Долиной к владельцам счетов, на которые певица переводила деньги мошенникам, подал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы. Ранее РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд взыскал с владельцев счетов, на который Долина переводила деньги мошенникам, обязали вернуть ей полученные 61,1 миллиона рублей и почти 8,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими деньгами. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_083f9441bcc6718abb55a1f5544da9db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, недвижимость, москва, верховный суд, мосгорсуд
Бизнес, Финансы, Недвижимость, МОСКВА, Верховный суд, Мосгорсуд
10:09 02.01.2026
 
Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной

Суд отказался взыскать с умершего дроппера 15 млн рублей по делу Долиной

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего до начала судебного процесса, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 - 10 миллионов рублей, назначение платежа - "оплата услуг", на общую сумму 15 миллионов рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер. Определением суда... производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву", - говорится в документе.
Уточняется, что иск в суд в интересах Долиной к владельцам счетов, на которые певица переводила деньги мошенникам, подал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд взыскал с владельцев счетов, на который Долина переводила деньги мошенникам, обязали вернуть ей полученные 61,1 миллиона рублей и почти 8,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими деньгами.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
 
БизнесФинансыНедвижимостьМОСКВАВерховный судМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала