https://1prime.ru/20260102/sud-866156475.html

Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной

Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной - 02.01.2026, ПРАЙМ

Суд прекратил дело против умершего дроппера, получившего деньги от Долиной

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего... | 02.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-02T10:09+0300

2026-01-02T10:09+0300

2026-01-02T10:09+0300

бизнес

финансы

недвижимость

москва

верховный суд

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865505427_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_4e0e0fcfd3f797c0ba413731903b26cc.jpg

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего до начала судебного процесса, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 - 10 миллионов рублей, назначение платежа - "оплата услуг", на общую сумму 15 миллионов рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер. Определением суда... производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву", - говорится в документе. Уточняется, что иск в суд в интересах Долиной к владельцам счетов, на которые певица переводила деньги мошенникам, подал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы. Ранее РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд взыскал с владельцев счетов, на который Долина переводила деньги мошенникам, обязали вернуть ей полученные 61,1 миллиона рублей и почти 8,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими деньгами. Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, недвижимость, москва, верховный суд, мосгорсуд