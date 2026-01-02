https://1prime.ru/20260102/terakt-866154534.html

После теракта в Херсонской области госпитализировали 31 человека

2 янв 2026

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. После теракта в селе Хорлы Херсонской области в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них пять несовершеннолетних, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пять несовершеннолетних", - сказала Петренко. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. СК возбудил дело о теракте.

