https://1prime.ru/20260102/tramp-866162943.html
США готовы прийти на помощь протестующим в Иране, заявил Трамп
США готовы прийти на помощь протестующим в Иране, заявил Трамп - 02.01.2026, ПРАЙМ
США готовы прийти на помощь протестующим в Иране, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. | 02.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-02T17:19+0300
2026-01-02T17:19+0300
2026-01-02T17:19+0300
общество
мировая экономика
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям. "Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что для него обычное явление, то Соединенные Штаты Америки придут к ним на помощь. Мы полностью готовы к действиям", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, иран, сша, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, ИРАН, США, Дональд Трамп
США готовы прийти на помощь протестующим в Иране, заявил Трамп
Трамп: США придут на помощь мирным протестующим в случае агрессии со стороны Ирана